“애니멀호더의 동물학대 더 이상 없어야”… 국민청원 진행중

인천 남동구의 한 애니멀호더 가정에 쓰레기 더미와 오물, 개의 사체 등이 널브러져 있다. 박재림 기자

최근 애니멀호더에 의한 반려동물 학대 및 방치 사건이 반복되는 가운데 이를 방지하기 위한 동물보호법 개정에 관한 국민청원이 올라왔다. 애니멀호더는 자신의 사육 능력을 넘어서서 지나치게 많은 수의 동물을 데려와 결국 방치하는 이를 가리킨다.

24일 국민전자청원 홈페이지를 보면 국민동의 청원의 동의진행 청원에 ‘애니멀호더 등 반려동물 학대 방지를 위한 반려동물 입양·분양 사전 검증 및 동물보호법 개정에 관한 청원’이 올라왔다. 해당 청원은 지난 22일 동의진행이 시작된 가운데 이날 오후 3시 현재 776명이 동의를 했다.

국민전자청원은 국회가 운영하는 온라인 청원 시스템으로, 등록 청원이 30일 내 100명의 찬성을 받으면 홈페이지에 공개되며 그로부터 30일 내 5만 명 이상의 동의를 받으면 제출이 가능하다.

최근 우리나라에서는 애니멀호더로 인한 동물학대 사고가 연이어 발생하고 있다. 지난 3월 인천 남동구 간석동의 한 주택에서 30대 여성이 비좁은 방에서 16마리 개와 고양이를 방치, 8마리를 죽게 만든 일이 대표적이다. 해당 사건은 최근 TV 방송으로 구조 과정 등이 공개되며 대중의 공분을 사기도 했다.

지난달에도 서울 구로구의 다세대 주택에서 애니멀호더의 19마리 개가 구조됐고, 제주에서도 10마리 개들이 쓰레기가 가득한 좁은 방에서 구출됐다.

이처럼 애니멀호더에 의한 동물 방치와 학대가 반복되는 현실이지만 현행법으로는 이러한 사고를 예방하거나 재발을 막기에 한계가 있다.

이번 청원을 신청한 이모씨는 “반려동물을 입양하거나 분양받는 과정에서 기본적인 사육 환경과 양육 능력을 충분히 확인하는 절차가 부족해 적절한 돌봄을 제공하지 못하는 사례가 발생하고 있다”며 “애니멀호더 문제는 단순히 동물을 많이 키우는 문제가 아니라 적절한 관리 능력 없이 과도하게 동물을 수용함으로써 동물과 주변 환경 모두에 피해를 주는 사회적 문제”라고 강조했다.

그는 ▲반려동물 입양 및 분양 시 기본적인 사육 환경과 양육 여건을 확인할 수 있는 사전 검증 제도의 마련, ▲일정 수 이상의 반려동물을 사육하는 경우 관리 기준을 강화해 동물의 복지와 위생 환경이 유지될 수 있는 제도 보완, ▲동물 방치·학대 등의 행위가 적발된 경우 일정 기간 또는 영구적으로 반려동물 재입양 및 재분양을 제한할 수 있는 제도 마련, ▲동물 방치 및 학대로 인해 동물이 사망하거나 심각한 피해를 입는 사건에 대해서는 보다 실효성 있는 처벌과 재발 방지 대책을 청원했다.

이 씨는 “반려동물은 단순한 소유물이 아니라 함께 살아가는 생명”이라며 “다시는 애니멀 호더 사건과 같은 안타까운 일이 반복되지 않도록 반려동물 보호 제도를 강화하고 책임 있는 반려 문화가 정착될 수 있도록 관심과 제도 개선을 간곡히 요청드린다”고 전했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

국회전자청원 ‘애니멀 호더 등 반려동물 학대 방지를 위한 반려동물 입양·분양 사전 검증 및 동물보호법 개정 요청에 관한 청원’ 링크 https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5072DDDD4A4E56B4E064ECE7A7064E8B

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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