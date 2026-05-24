‘곰장어집·보험 쓰리잡’ 母 눈물에…우주소녀 다영 “그때 처음으로 철들었다” [TV핫스팟]

다영이 어린 시절의 고단했던 삶과 어머니를 향한 애정을 고백했다. 출처=‘전지적 참견 시점’ 399회 방송 캡처

그룹 우주소녀의 다영이 어린 시절의 고단했던 삶을 극복하고, 홀로 자신을 키워낸 어머니를 향한 깊은 애정을 고백했다.

지난 23일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연한 다영은 13세라는 어린 나이에 홀로 고시원 생활을 하며 오디션 프로그램에 도전했던 과거를 털어놓았다.

이날 방송에서는 다영의 가슴 아픈 가족사도 함께 공개됐다. 다영은 과거 부모님이 8세 때 아버지의 채무 문제로 이혼하게 된 배경을 설명하며 “당시 아버지가 어머니 명의로 약 12억에서 13억원에 달하는 빚을 남겼다”고 밝혔다.

엎친 데 덮친 격으로 제주도 거주 당시 태풍 ‘나리’로 인해 수해 입었던 일화도 전했다. 다영은 “가게에 물이 허리까지 차오를 정도로 피해가 심각했”"며 “‘나 혼자서라도 집안의 물을 퍼내야겠다’고 생각하며 악착같이 버텼다”고 당시를 회상했다.

이어 그는 “그날 처음으로 어머니가 우는 모습을 보았다”며 외동딸을 키우기 위해 곰장어 전문점 운영과 보험 영업 등 ‘투잡, 쓰리잡’을 전전하면서도 힘든 내색 한 번 없던 어머니의 눈물에 큰 충격을 받아 철이 들기 시작했다고 고백했다.

다영은 고난 속에서도 자신을 단단하게 키워준 어머니에 대해 깊은 존경심을 표했다. 그는 힘든 상황에서도 “제주도 여자들은 이렇게 강인한 거야”라며 자신을 다독였던 어머니를 향해 “내 인생에서 가장 멋있는 여자”라고 말하며 돈독한 모녀간의 정을 드러냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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