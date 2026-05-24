여연희 “손종원과 열애? 멍청하다는 악플 억울…저 똑똑하거든요” 분통

여연희가 셰프 손종원과의 열애설을 부인했다. 출처=유튜브 채널 ‘여연희ing’ 영상 캡처

모델 여연희가 셰프 손종원과의 열애설을 직접 부인하며 진화에 나섰다.

여연희는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 “어딘가에서 꼭 말하고 싶었던 부분”이라며 손종원 셰프와의 열애설에 대해 “전혀 사실이 아니다”라고 선을 그었다.

여연희는 손 셰프와의 관계를 “실제로 아는 친한 오빠”라고 정의하며, 열애설의 발단이 된 소셜미디어(SNS) 게시물에 대해서도 해명했다. 그는 “손 셰프가 올린 반려견 사진이 내 반려견과 너무 닮아 오해가 생긴 것 같다. 사진 속 강아지는 서로 다른 반려견”이라고 설명했다.

이어 전 소속사로 기자들의 문의가 쏟아졌던 일화를 전한 여연희는 “열애설 자체가 불쾌하지는 않다. 상대방이 인기가 많기 때문”이라며 덤덤한 반응을 보였다.

다만 일부 악성 댓글에 대해서는 불쾌감을 숨기지 않았다. 여연희는 “‘모델 일은 안 하고 연애만 하느냐’, ‘학벌 좋은 사람을 만날 줄 알았는데 비어있는 사람과 사귄다’라는 식의 댓글이 기억에 남는다”며 “나 역시 똑똑하기 때문에 지금까지 이 바닥에서 일하고 있는 것”이라고 일침을 가했다.

한편 여연희는 온스타일 ‘도전! 수퍼모델 코리아’ 시즌 3를 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 현재 서바이벌 프로그램 ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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