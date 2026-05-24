‘다시, 사랑’ 덤프트럭 사고로 세 사지 잃은 남편, 아내 “제발 살아만 달라고 계속 기도”

대형 교통사고로 세 사지를 잃은 남편과 그의 곁을 지킨 아내의 기적 같은 사랑 이야기가 안방극장을 눈물바다로 만들 예정이다.

오늘(25일) 밤 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’ 2부에서는 덤프트럭 사고라는 커다란 비극 속에서도 서로를 붙잡고 절망을 이겨내고 있는 ‘손발 부부’의 가슴 아픈 사연이 전격 공개된다.

‘다시, 사랑’은 과거 전 국민의 눈물샘을 자극했던 명작 ‘휴먼다큐 사랑’을 연출한 시사교양국이 야심 차게 선보이는 2부작 특집 프로그램이다. 지난주 시한부 아내를 향한 남편의 절절한 순애보를 담은 1부 ‘배그 부부’ 편이 뜨거운 화제를 모은 데 이어, 이번 2부 ‘손발 부부’ 편 역시 진정한 사랑의 의미와 깊은 울림을 전할 것으로 기대를 모은다.

이날 방송에서 소개될 ‘손발 부부’에게 불행은 예고 없이 찾아왔다. 자전거를 타고 이동 중이던 남편은 갑자기 우회전하던 덤프트럭 아래로 빨려 들어가는 참혹한 사고를 당했다. 당시 뉴스에 보도될 만큼 대형 사고였다. 남편은 "팔이 타이어에 끼고 자전거가 빨려 들어갔다. 팔이 으스러지는 소리가 다 들릴 정도였다"라며 "아내와 아이들에게 사랑한다, 미안하다는 유언 같은 말을 남기고 정신을 잃었다"고 참혹했던 순간을 회상해 스튜디오를 충격과 탄식에 휩싸이게 한다.

당시 두 다리와 왼팔을 잃는 대수술을 받아야 했던 남편의 곁을 지킨 것은 아내였다. 아내는 기약 없는 수술실 앞을 지키던 때를 떠올리며 "죽지만 않으면 된다는 마음뿐이었다. 제발 살아만 달라고 계속 기도했다"고 오열해 보는 이들의 가슴을 먹먹하게 만든다. 가까스로 깨어난 남편은 처참한 현실 앞에 "팔다리가 없는데 어떻게 사냐. 그냥 죽어야겠다고 생각했다"며 극심한 절망에 빠졌지만, 아내는 남편의 완전한 손과 발이 되어주며 삶의 의지를 다시 세워주었다.

하지만 사고 이후 멈춰버린 남편의 시간과 끝나지 않는 트라우마가 부부를 또 한 번 괴롭히고 있다. 남편은 "눈을 감으면 사고 순간이 계속 떠올라 잠들 수가 없다. 그날 아내가 자전거를 타지 말라고 했는데 왜 탔을까 끊임없이 후회한다"고 심경을 고백한다.

이에 부부의 멘토 오은영 박사는 "PTSD(외상 후 스트레스 장애)는 억지로 버틴다고 해서 회복되는 것이 아니다"라고 짚어내며 "현재 남편뿐만 아니라, 이 참혹한 사고 과정을 곁에서 고스란히 지켜보고 감당해야 했던 아내 역시 ‘간접적인 외상 후 스트레스 장애’를 겪고 있는 위험한 상태"라는 반전 진단을 내려 모두의 이목을 집중시킨다.

절망 끝에서 서로의 손과 발이 되어 다시 한번 삶을 붙들기 시작한 ‘손발 부부’에게 오은영 박사가 제시할 힐링 솔루션은 오늘(25일) 밤 9시 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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