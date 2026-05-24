[내야외야] 키움, 원앙과 손 잡는다…26일 KIA전서 특별 이벤트 개최

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움(대표이사 위재민)이 ‘원앙 파트너데이’ 행사를 진행한다.

키움은 오는 26일 서울 고척스카이돔에서 열리는 KIA와 홈경기에 싱크볼 전문 생산 기업 ㈜원앙과 ‘원앙 파트너데이’ 행사를 연다

이날 경기 전 B, C게이트로 입장하는 관중에게 부채와 응원타올을 선착순으로 나눠준다. B게이트 내부 복도에서는 추첨 이벤트를 열어 ‘네이버페이’ 상품권과 원앙 기념품을 선물한다. C게이트 내부 복도에는 원앙 마스코트와 기념 촬영을 할 수 있는 포토존을 설치, 사진을 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 경품을 증정한다.

특별한 시구자도 맞이한다. 이날 시구는 권희석 ㈜원앙 해외영업부 대리가 하고, 원앙 마스코트 ‘원이’가 시타에 나선다.

권희석 대리는 “원앙씽크를 대표해 시구를 맡게 돼 매우 영광이다. 원앙이 좋은 싱크볼로 주방의 품격을 지키듯, 시구도 경기의 좋은 출발이 될 수 있도록 힘차게 던지겠다. 키움 선수 분들 모두 좋은 경기 펼치길 응원하겠다”고 말했다.

키움은 최근 5연승을 달리는 등 가파른 상승세를 타고 있다. 23일까지 48경기서 20승1무27패를 기록, 탈꼴찌에 성공했다. 23일 잠실 LG전서 연승이 끊겼지만 좋은 흐름을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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