‘로절값’ 김동규, 사극→하이틴 코미디 넘나드네

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배우 김동규가 장르를 불문하고 다양한 캐릭터 소화력을 선보였다.

김동규는 지난해 MBC 드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 성균관 유생이자 홍난(박아인 분)을 연모하는 한성 역으로 안방 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 한성은 이뤄질 수 없는 사랑 앞에서도 담백하면서도 깊은 진심을 전하는 인물로, 김동규는 절제된 눈빛과 섬세한 감정 표현으로 등장마다 눈도장을 찍고 있다.

또한 누이를 두고 죽음을 선택해야 하는 상황 속 복합적인 감정을 입체적으로 그려내며 몰입도를 높였다. 여기에 훈훈한 비주얼과 지적인 분위기까지 더해져 데뷔 후 첫 사극 도전이라는 점이 무색할 만큼 안정적인 연기력을 보여줬다.

이후 전작과는 또 다른 매력으로 돌아온 김동규는 현재 매주 금요일 공개 중인 쿠팡플레이 시리즈 ‘로맨스의 절댓값’에서 무림여고 국어 교사 윤동주 역으로 활약 중이다. 누구에게나 따뜻하고 다정한 성격의 윤동주는 특유의 무던함과 안정감으로 극의 중심을 잡는 인물. 김동규는 섬세한 말투와 자연스러운 연기로 무림여고 꽃미남 선생님들 사이에서도 단단한 존재감을 발휘하고 있다.

특히 지난 11, 12화에는 윤동주의 반전 과거와 함께 색다른 모습이 드러나 스토리에 무게를 실었다. 그동안 보여준 순수한 얼굴과 다르게 웃음기 하나 없는 카리스마, 장신 피지컬이 돋보이는 액션 연기까지 극과 극의 매력을 발산하며 인물의 다채로운 면면을 보여줬다.

이처럼 김동규는 장르를 가리지 않고 다양한 인물을 소화하며 차근차근 필모그래피를 쌓아 가고 있다. 첫 주연작 ‘로맨스의 절댓값’에서 확실하게 임팩트를 남긴 김동규가 앞으로 보여줄 연기 행보에 기대가 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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