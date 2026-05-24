셔누X형원, '두 유 러브 미' 수트댄스…몬베베 마음 저격 ‘성공’

‘믿듣퍼’ 몬스타엑스(MONSTA X) 셔누X형원이 남다른 퍼포먼스로 눈길을 끈다.

셔누X형원은 최근 유튜브 채널 '1theK Originals(원더케이 오리지널)'을 통해 미니 2집 'LOVE ME(러브 미)'의 타이틀곡 'Do You Love Me(두 유 러브 미)' 수트댄스 콘텐츠로 소통했다.

공개된 영상 속 두 사람은 각자의 개성을 살린 그레이톤의 수트 스타일링으로 깔끔하면서도 섹시한 분위기를 자아냈다. 특히 절제된 무드 속에서도 셔누X형원만의 강렬한 분위기를 담아내 눈길을 끌었고, 완벽한 수트 소화력으로 무대와는 또 다른 반전 매력으로 소통했다.

또한 셔누X형원의 완벽한 호흡도 돋보였다. 두 사람은 대칭을 이루는 퍼포먼스를 섬세하게 표현해내며 곡이 지닌 긴장감과 치명적인 감성을 극대화했다. 여기에 퍼포먼스에 자연스럽게 서사를 더하며 몰입감과 보는 재미를 높였고, 능숙한 표정 연기와 디테일한 제스처로 몬베베(공식 팬클럽명)의 마음을 사로잡았다.

'LOVE ME'는 셔누X형원의 더욱 넓어진 음악적 스펙트럼과 두 사람만의 독보적인 분위기가 잘 드러나는 앨범이다. 이들은 형원이 프로듀싱한 곡을 포함한 총 7개의 트랙에 '사랑'의 다양한 결을 녹여 더욱 깊이 있는 서사와 진정성을 전한다.

타이틀곡 'Do You Love Me'는 사랑을 확신하지 못한 채 서로를 밀고 당기며 답을 요구하는 아슬아슬한 감정의 줄다리기를 표현한 곡으로, 셔누X형원만의 분위기가 돋보이는 매력적인 트랙이다. 리드미컬한 드럼과 브라스, 기타 사운드가 절제되면서도 세련된 분위기를 드러내는 가운데, 이번 수트댄스 콘텐츠로 색다른 매력을 더하며 앞으로의 무대에 기대감을 더했다.

한편, 셔누X형원은 오늘(24일) 오후 3시 20분 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 'Do You Love Me' 무대를 선보인다. 이들은 '2026 몬스타엑스 월드 투어 [더 엑스 : 넥서스](2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS])'를 통해서도 활약을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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