김연자, ‘전국노래자랑’ 오프닝 무대 장식…MC 남희석도 반한 ‘트롯 여제’

초이크리에이티브랩 소속 가수 김연자가 ‘전국노래자랑’의 시작을 화려하게 장식했다.

김연자는 24일 방송된 KBS 1TV ‘전국노래자랑’ 충남 태안군 편의 오프닝 무대에서 ‘쑥덕쿵 Remix(리믹스)’를 가창하며 강렬한 존재감을 드러냈다.

이날 김연자는 반짝이는 홀로그램 소재의 화려한 퍼플 컬러 드레스로 단번에 시선을 사로잡았다. 김연자는 밝은 미소와 여유 넘치는 제스처로 축제 분위기를 끌어올렸고, 특유의 무대 장악력으로 첫 순서부터 관객들의 시선을 집중시켰다. MC 남희석도 김연자의 무대에 어깨를 들썩이며 객석의 흥을 함꼐 돋우며 충남 관객과 함께 호흡 했다.

김연자는 내공이 느껴지는 시원한 가창력과 흔들림 없는 라이브로 무대의 중심을 탄탄하게 잡았다. 여기에 능숙한 곡 표현력과 에너지 넘치는 퍼포먼스가 더해지며 현장의 열기를 한층 고조시켰다. 흥을 유발하는 중독성 넘치는 무대에 현장을 찾은 관객들도 열띤 환호를 보냈다.

김연자는 등장부터 마지막 순간까지 흔들림 없는 여유와 에너지로 무대를 이끌며, 자타공인 ‘트로트 여왕’다운 저력을 보여줬다.

한편, ‘한류퀸’ 김연자는 국내외를 넘나들며 활발한 음악, 공연, 방송 활동을 펼치고 있다. 지난해 ‘쑥덕쿵 Remix(리믹스)’와 영탁과 함께한 ‘주시고(Juicy Go)’를 발매하며 활발한 음악 활동을 이어갔고, 대전경찰청 홍보대사로 위촉돼 보이스피싱 범죄 예방송 ‘112파티’ 가창에도 참여했다. 최근에는 고향 광주에 노래비가 세워지며 음악 인생에 뜻깊은 기록을 더했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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