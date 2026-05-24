르세라핌 ‘BOOMPALA’, 스포티파이서 하루 만에 132만 재생

르세라핌(LE SSERAFIM)의 신곡 ‘BOOMPALA’(붐팔라)가 글로벌 팬덤의 마음을 저격했다.

르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 정규 2집 ‘‘PUREFLOW’ pt.1’의 타이틀곡이 22일 자 애플뮤직 ‘오늘의 톱 100: 글로벌’에 46위로 진입했다. 지금까지 발매 당일 해당 차트에 이름을 올린 K-팝 그룹은 르세라핌을 포함해 단 네 팀뿐이라 이들의 막강한 글로벌 인기를 실감할 수 있다. 또한 이 노래는 싱가포르(1위), 대만(1위), 홍콩(2위)을 포함해 총 38개 국가/지역의 애플뮤직 ‘오늘의 TOP100’에 이름을 올렸다.

‘BOOMPALA’는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 하루 만에 132만 5928회 재생됐다. 한국, 대만, 싱가포르 등 총 6개 국가/지역의 ‘데일리 톱 송’(22일 자)에 안착했다. 이러한 열기에 힘입어 일본과 대만에서는 지난달 24일 먼저 공개된 정규 2집의 리드싱글 ‘CELEBRATION’이 차트에 재진입하는 성과를 거뒀다. 22일 기준 르세라핌은 월별 리스너 1558만 1453명으로 4세대 K-팝 걸그룹 중 최다 청취자와 소통하고 있다.

유튜브에서도 꾸준한 상승세가 눈에 띈다. ‘BOOMPALA’는 일본 ‘인기 급상승 음악’ 27위로 진입한 뒤 24일 오전 8시 기준 2위까지 순위를 끌어올렸다. 미국과 한국에서는 각각 22, 28위로 출발해 둘 다 최고 순위 6위까지 상승했다. 이 노래는 이틀 동안 총 30개 국가/지역 차트에 올라 폭넓은 글로벌 관심을 증명했다.

‘BOOMPALA’는 ‘관점과 태도에 따라 두려움은 사실 별게 아닌 허상일 수 있다’는 메시지를 담은 곡이다. 두려움을 깨닫게 된 것을 긍정적인 변화로 삼은 유쾌한 에너지가 돋보인다. ‘BOOMPALA’는 사전에 없는 단어로 르세라핌이 이 노래를 위해 창조했다. 모든 것을 좋은 방향으로 생각하게 하는 주문같이 쓰인다. 쓸데없는 걱정을 떨치고 다 같이 즐기자는 메시지가 전 세계인에게 힘과 공감을 준다. 여기에 세기의 히트곡 ‘마카레나’(Macarena)를 샘플링해 글로벌 남녀노소 모두에게 친근하게 다가간다.

한편 르세라핌은 오늘(24일) 오후 3시 20분 SBS ‘인기가요’에 출연한다. 이어 6월 6~7일 서울 올림픽공원 KSPO DOME과 88잔디마당에서 개최되는 ‘2026 위버스콘 페스티벌’ 무대에 오른다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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