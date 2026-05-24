‘뛰는 밴드’ 드래곤포니, 타이베이서 단독 콘서트 성황리 마무리

밴드 드래곤포니(Dragon Pony)가 국내를 넘어 타이베이까지 접수했다.

드래곤포니(안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)는 지난 23일 타이베이 NTU 스포츠 센터에서 단독 콘서트 '2026 Dragon Pony (드래곤포니) Concert 'RUN RUN RUN''(이하 'RUN RUN RUN')을 개최하고, 현지 팬들과 뜨겁게 호흡했다.

'RUN RUN RUN'은 드래곤포니가 서울부터 타이베이까지 열기를 이어간 단독 공연으로, 약 1년 만에 타이베이를 다시 찾아 더욱 뜻깊은 무대를 완성했다. 드래곤포니는 특유의 파워풀하면서도 청량한 밴드 퍼포먼스로 무대 위를 자유롭게 누비며 록 밴드 면모를 자랑했다.

이날 드래곤포니는 'Waste', '모스부호', '꼬리를 먹는 뱀', 'POP UP', 'Not Out' 등 대표곡 무대를 잇달아 꾸미며 폭발적인 에너지를 뽐냈다. 강렬한 록 사운드는 물론 청춘의 성장을 녹여낸 서정적인 무대로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증했다.

드래곤포니는 또한 세 번째 EP 'RUN RUN RUN'의 타이틀곡 '아 마음대로 다 된다!'를 비롯해 'Zombie', '리허설', '숨긴 마음', '손금'까지 수록곡 전곡을 밴드 라이브로 소화했다. 탄탄한 보컬과 연주 실력으로 공연 몰입도를 배가하며 현지 팬들의 뜨거운 환호를 자아냈다.

특히, 드래곤포니는 오는 6월 10일 발매되는 일본 첫 번째 EP 'Run to Run'의 수록곡 'Break the Chain' 무대를 깜짝 선공개하며 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 뿐만 아니라 드래곤포니는 현지 인기 아티스트인 蕭秉治(Xiao Bing Chih)의 '勝利人生(I'm Gonna Shout It Out)' 커버 무대를 선보이며 세심한 팬 사랑을 엿볼 수 있게 했다.

국내외 단독 콘서트는 물론 각종 페스티벌과 대학 축제를 종횡무진하며 명실상부 '대세 밴드'로 자리매김한 드래곤포니는 앞으로도 청춘의 에너지를 동력 삼아 멈추지 않는 글로벌 질주를 이어갈 예정이다.

한편, 드래곤포니는 오는 6월 10일 일본에서 첫 번째 EP 'Run to Run'을 발매하며 정식 데뷔한다. 드래곤포니는 일본 데뷔와 동시에 오는 6월 17일 도쿄, 6월 21일 오사카에서 일본 단독 투어 'Dragon Pony 2026 Run To Run Japan Tour'도 진행한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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