배영만, 배우 아들 예비 신부 공개 “일본인 약사, 10년간 경제적 지원한다고”

개그맨 배영만이 ‘조선의 사랑꾼’에서 배우로 활동 중인 아들 배강민의 깜짝 국제결혼 소식을 발표하며 안방극장을 놀라게 만들 예정이다.

오늘(25일) 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 개그맨 배영만이 출연해 아들의 결혼 비하인드를 최초 공개한다. 방송에 앞서 공개된 선공개 영상에서 배영만은 "아들의 결혼 상대자가 일본인"이라고 운을 뗀 뒤, "직업은 약사다"라고 밝혀 출연진들의 감탄을 자아냈다.

배영만의 역대급 며느리 자랑은 여기서 끝이 아니었다. 그는 아직 배우로서 완전히 자리 잡지 못한 아들 배강민을 향한 예비 신부의 눈물겨운 내조 약속을 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 배영만은 "아들이 생계를 위해 행사 사회를 많이 보러 다니는데, 예비 며느리가 ‘그런 것 하지 말고 배우 오디션에만 집중할 수 있도록 내가 10년간 경제적으로 지원하겠다’고 하더라"며 "며느리가 생각이 정말 깊고, 아들을 진심으로 사랑하는구나 느껴 고마웠다"고 전하며 사랑꾼 며느리에 대한 극찬을 아끼지 않았다.

이 같은 배영만의 거침없는 ‘며느리 자랑에 스튜디오에 있던 김학래는 깊은 타격(?)을 입은 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 현재 30대 미혼 아들을 둔 아빠인 김학래는 배영만의 자랑 타임이 이어지는 동안 먼 산을 바라보며 복잡미묘한 표정으로 위기감을 드러내 현장을 폭소케 했다는 후문이다.

한편, 이날 방송에서는 화제의 주인공인 배강민과 일본인 예비 신부가 코미디언 협회를 직접 방문하는 모습이 예고되어 시청자들의 기대감을 더욱 고조시키고 있다. 국경을 넘어 서로를 향한 굳건한 신뢰를 보여준 두 사람의 리얼 러브스토리는 오늘 방송을 통해 베일을 벗는다.

시대의 사랑꾼들이 모여 펼치는 리얼 다큐 예능 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’은 5월 25일 월요일 오후 10시에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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