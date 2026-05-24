전지현 끌고 연상호 밀고…K-좀비 ‘군체’ 100만 돌파

칸영화제가 먼저 주목한 영화 ‘군체’가 개봉 단 4일 만에 100만 관객을 돌파하며 2026년 극장가에 핵폭탄급 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

24일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 영화 ‘군체’는 이날 오전 누적 관객 수 1,089,996명을 동원하며 100만 고지를 가볍게 넘어섰다.

특히 이번 기록은 올해 약 1,685만 관객을 모으며 최고 흥행작에 등극한 ‘왕과 사는 남자’의 기록을 뛰어넘은 것으로, 2026년 개봉작을 통틀어 가장 빠른 속도로 100만 관객을 돌파해 영화계를 깜짝 놀라게 하고 있다. 칸영화제 월드 프리미어 상영 당시부터 전 세계 평단의 찬사를 받았던 ‘군체’는 개봉 이후 줄곧 박스오피스 정상을 지키며 거침없는 흥행 질주를 이어가는 중이다.

영화 ‘군체’는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 초고층 빌딩 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 스릴러 플롯을 그린다. 폐쇄된 공간이 주는 극강의 서스펜스와 기존 좀비물의 틀을 깨는 신선한 설정이 관객들을 완벽하게 매료시켰다는 평이다.

압도적인 흥행 스피드만큼이나 실관람객들의 반응 역시 뜨겁게 달아오르고 있다. 영화를 본 관객들은 “진화하는 감염자 설정이 긴장감을 계속 끌고 간다. 시간 가는 줄 모르고 몰입했다”, “화면을 꽉 차게 쓰는 연출이 압권, 무조건 극장에서 봐야 할 영화”, “살면서 본 좀비물 중 가장 짜임새 있고 똑똑하다. 결말까지 완벽해 전 세계에 자랑하고 싶은 K-좀비 영화” 등 연출력과 대본, 장르적 쾌감에 대한 폭발적인 극찬을 쏟아내고 있다.

독창적인 세계관과 스크린을 압도하는 연출로 관객들의 심박수를 높이고 있는 영화 ‘군체’는 2026년 최단기간 100만 돌파 기록을 세우며 다가오는 6월 극장가까지 강력하게 견인할 것으로 기대된다. 올여름 최고의 화제작 ‘군체’는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]