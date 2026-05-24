안전에 대한 우려 속에서…이란 축구, 북중미 월드컵 베이스캠프 변경

사진=AP/뉴시스

이란 남자 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프를 변경했다.

24일 AP통신 등 외신들에 따르면 이란축구협회 메흐디 타지 회장은 FIFA의 승인을 받아 대표팀 베이스캠프를 미국에서 멕시코로 변경했다고 밝혔다. 다만, FIFA는 이와 관련해 공식적인 확인을 내놓지 않은 상태다.

이란 대표팀은 앞서 아시아예선을 통과, 월드컵 본선 진출을 확정지은 바 있다. 지난해 12월 조 추첨 결과 G조로 편성됐다. 미국서 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와 조별리그를 치를 예정이었다. 훈련지도 미국 애리조나주 투손으로 정했다.

문제는 중동 지역의 전쟁을 둘러싼 불확실성이 커지고 있다는 것. 지난 2월 미국과 이스라엘이 이란을 공격, 이란 최고지도자 하메네이를 포함한 지도부 수십 명이 사망하기도 했다. 안전에 대한 우려가 높아지면서 월드컵 출전에도 영향을 미치고 있다.

노력 끝에 월드컵 출전은 결정됐지만, 베이스캠프는 변경키로 했다. 미국 샌디에이고 남쪽에 위치한 멕시코 티후아나로 간다. 본선 경기를 치르기 위한 동선이 나쁘지 않은 데다, 비자 발급 등도 상대적으로 수월할 것이라는 이야기가 나온다.

타지 회장은 “월드컵에 참가하는 국가들의 모든 팀 베이스캠프는 FIFA의 승인을 받아야 한다”며 “다행히 우리가 제출한 요청과 이스탄불에서 FIFA 및 월드컵 관계자들과 진행한 회의, 어제 테헤란에서 FIFA 사무총장과 가졌던 화상 회의 끝에 베이스캠프를 미국에서 멕시코로 변경해 달라는 우리의 요청이 승인됐다”고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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