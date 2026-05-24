지코 ‘아무노래’, 스포티파이 2억 스트리밍 돌파…통산 두 번째

아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)의 메가 히트곡 ‘아무노래’가 글로벌 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍을 돌파했다.

24일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면, 지코의 디지털 싱글 ‘아무노래’는 누적 스트리밍 횟수 2억 회를 넘어섰다. 이로써 지코는 앞서 2억 스트리밍을 돌파한 디지털 싱글 ‘SPOT! (feat. JENNIE)’에 이어 통산 두 번째 2억 스트리밍 곡을 보유하게 되며 강력한 글로벌 음원 파워를 다시 한번 입증했다.

‘아무노래’는 댄스홀 리듬을 기반으로 한 흥겨운 분위기와 위트 넘치는 후렴구가 돋보이는 팝 댄스 곡이다. 발매 당시 멜론 일간 차트에서 총 52회 1위를 차지하는 등 국내 주요 음원 차트 정상을 휩쓸었으며, 방송 출연 없이도 음악방송 통산 10관왕에 오르는 기염을 토했다. 또한 2020년 연간 가온(현 써클차트) 디지털·다운로드·스트리밍 차트를 모두 석권한 것은 물론, 가요계에 ‘댄스 챌린지’ 열풍을 본격적으로 지피며 대중문화 트렌드를 선도했다는 찬사를 받았다.

지코는 본업인 아티스트뿐만 아니라 프로듀서로서도 독보적인 ‘히트 메이커’ 행보를 이어가고 있다. 그가 직접 프로듀싱한 보이그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)는 ‘3연속 밀리언셀러’ 반열에 올랐으며, 최근 종영한 Mnet ‘쇼미더머니12’에서는 프로듀서로서 최종 우승자를 배출하는 성과를 거뒀다.

여기에 지코와 크러쉬가 공동 제작하고 지코가 피처링 참여한 ‘TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush)’ 역시 음원 차트에서 롱런 중이다. 지난 3월 공개 직후 차트 상위권으로 직행한 이 곡은 한국 스포티파이 최신 ‘위클리 톱 송’(5월 15~21일 집계) 14위, 멜론 최신 주간 차트(5월 11~17일 집계) 34위에 이름을 올리며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

한편, 음원 차트와 방송가를 접수한 지코는 다가오는 6월 대형 오프라인 페스티벌 무대를 통해 팬들과 만난다. 지코는 오는 6월 6~7일 서울 올림픽공원 KSPO돔과 88잔디마당에서 개최되는 ‘2026 위버스콘 페스티벌(Weverse Con Festival)’ 둘째 날 야외 공연의 헤드라이너로 무대에 오른다. 이어 6월 20~21일 서울 문화비축기지에서 열리는 힙합 페스티벌 ‘랩비트 2026(RAPBEAT 2026)’ 첫날 공연의 메인 아티스트로 출격을 예고해 한여름 도심을 뜨겁게 달굴 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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