[내야외야] 야구보고, 책보고!…롯데, 대한출판문화협회와 손 잡았다

사진=롯데자이언츠 제공

‘야구보고, 책보고!’

프로야구 롯데가 지난 23일 대한출판문화협회(회장 김태헌)와 독서 캠페인 업무협약을 체결했다.

이번 캠페인은 국민 독서문화 확산 및 생활 속 독서 실천 문화 조성을 위한 발걸음이다. ‘독서국가 선포식’과 ‘독서국가 추진위원회’ 출범 취지에 맞춰 기획됐다. 대한출판문화협회와 롯데는 프로야구와 독서를 결합한 새로운 문화 콘텐츠를 통해 국민 독서율 제고와 독서문화 확산에 나설 계획이다.

협약을 기념해 이날 홈경기인 사직야구장에선 도서 나눔 행사가 진행됐다. 구장을 방문한 팬을 위한 참여형 포토부스 이벤트 또한 운영해 독서 참여 분위기를 조성했다.

사진=롯데자이언츠 제공

롯데는 대한출판문화협회와 아람북스, 한빛미디어와 함께 경기장을 찾은 가족 단위 관람객을 대상으로 영유아부터 초등학생까지 읽을 수 있는 어린이 도서 약 2000권을 증정했다. 추가로 약 1000권에 달하는 도서를 롯데의료재단을 통해 보바스병원 어린이재활센터 도서관과 치료 중인 발달장애·발달지연·희귀난치성 질환 아동에게 전달했다.

롯데와 아람북스는 2017년부터 도서 기부와 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 이번 캠페인을 계기로 대한출판문화협회와 함께 독서문화 확산 활동을 더욱 확대하고자 한다. 생활 속 독서문화 조성에 나서도록 할 방침이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]