반려동물과 야구를…SSG, ‘도그데이’ 실시 ‘다채로운 이벤트 가득’

사진=SSG랜더스 제공

‘반려동물과 함께 야구를!’

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 6월 5일과 7일 양일간 인천SSG랜더스필드에서 ‘도그데이’를 실시한다.

도그데이는 반려동물 동반 야구 관람 문화를 선도해 온 SSG 대표 이벤트다. 올해로 14년째를 맞이했다. 올해는 특히 기존 단일 경기에서 2경기로 일정을 확대해 운영키로 했다. 비반려인도 함께 할 수 있는 다양한 체험 콘텐츠와 유기견 입양 캠페인을 연계해 행사의 의미를 더했다.

행사 기간 외야 몰리스 그린존은 반려견 전용 좌석으로 운영된다. 참가자에게는 패키지 구성에 따라 인기 브랜드의 사료, 간식, 영양제로 구성된 3만5000원 상당의 반려동물 선물 세트가 증정된다. 입장권은 인원과 반려견 수에 따라 세분화되어 판매된다.

성숙한 반려동물 문화 확산을 위한 장외 행사도 진행된다. 7일 프런티어 스퀘어(1루 광장)에서 유기견 입양 문의 부스가 운영될 예정이다.

경기 전 행사도 다채롭게 준비돼 있다. 5일엔 반려견 동반 관람객(패키지 구매 고객)이 참여하는 ‘위풍댕댕 퍼레이드’가 진행되며, 7일엔 전문 훈련사가 참여하는 외야 그라운드 도그 쇼가 이어진다. 경기 중 그린존에서는 반려견 동반 스냅사진 촬영 프로그램이 상시 운영된다.

도그데이를 맞아 특별한 시구 행사도 이어진다. 5일엔 인기 강아지 캐릭터 ‘가나디’가, 7일엔 시각장애를 가진 크리에이터 ‘원샷한솔’과 반려견 ‘토리’가 시구를 진행한다.

참가 신청은 5월28일부터 31일까지 구단 공식 인스타그램을 통해 진행된다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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