NCT 태용∙해찬, 서제패 재패한 ‘클라이맥스 스틸러’…이 맛에 앙코르 한다

NCT 태용과 해찬(에스엠엔터테인먼트 소속)이 ‘서울재즈페스티벌’ 무대에 올라 봄 축제의 하이라이트를 제대로 보여줬다.

태용과 해찬은 지난 5월 23일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린 ‘제18회 서울재즈페스티벌 2026 (이하 ‘서재페’)’에 출연, 밴드 라이브 연주에 맞춰 총 60분 동안 각자의 개성이 돋보이는 솔로곡부터 스페셜 유닛 무대까지 장르를 넘나드는 풍성한 세트리스트로 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

해찬은 재지한 그루브의 ‘Camera Lights’(카메라 라이츠)로 포문을 열고, 솔로 데뷔곡 ‘CRZY’(크레이지)와 ‘Talented’(탤런티드)의 감각적인 무대로 열기를 끌어올렸으며, 청량한 감성의 ‘Roll With Me’(롤 위드 미)와 매혹적인 ‘Love Beyond’(러브 비욘드)까지 첫 솔로 앨범 ‘TASTE’(테이스트)에 수록된 다채로운 R&B 음악으로 관객들을 사로잡았다.

또한 해찬은 에드 시런의 ‘Thinking Out Loud’(싱킹 아웃 라우드)와 마이클 잭슨의 ‘Love Never Felt So Good’(러브 네버 펠트 소 굿) 커버 무대를 통해 특유의 감미로운 라이브로 관객들과 호흡했고, 이어 태용과의 스페셜 유닛 무대로 ‘PADO’(파도)를 깜짝 선곡하는 등 특별한 시너지를 선보이며 현장의 분위기를 이끌었다.

태용은 중독성 강한 힙합곡 ‘Rock Solid’(록 솔리드)를 시작으로, 공허한 마음을 담아낸 ‘나에게 했던 것과 같이’, 위트 넘치는 ‘TAP’(탭), 파워풀한 래핑이 돋보인 ‘Misfit’(미스핏)까지 거침없는 에너지를 쏟아내며 공연장을 들썩이게 만들었다.

특히 5월 18일 발표한 정규 1집 ‘WYLD’(와일드) 수록곡 무대도 첫 공개, 청춘의 벅찬 감성을 깨우는 ‘Run’(런)과 재지한 힙합 비트가 매력적인 ‘Hypnotic’(힙노틱)으로 몰입감을 더했으며, 압도적인 퍼포먼스와 강렬한 사운드가 인상적인 타이틀곡 ‘WYLD’(와일드)로 무대의 클라이맥스를 장식했다.

태용과 해찬은 “솔로 아티스트로서 ‘서재페’를 통해 여러분과 함께 즐길 수 있어서 행복했다. 앞으로도 좋은 음악으로 자주 찾아 뵙겠다”라고 소감을 전했으며, 관객들의 열띤 앙코르 요청에 화답해 ‘PADO’를 다시 한번 열창하며 공연을 멋지게 마쳤다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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