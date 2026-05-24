“지장 찍고 100만원만 입금 후 잠적”…비투비 이창섭, 억대 횡령 피해 충격

이창섭이 금융 피해를 입었던 사실을 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘이창섭&저창섭’ 영상 캡처

그룹 비투비(BTOB)의 멤버 이창섭이 자신이 운영하는 실용음악학원의 대리 대표로부터 억대 횡령 피해를 입은 사실을 밝혔다.

지난 22일 이창섭은 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상을 통해 현재 경기 수원시에서 운영 중인 실용음악학원의 초기 경영을 맡았던 대리 대표로부터 금융 피해를 입었다고 고백했다.

공개된 영상에 따르면 A씨는 직원들의 임금을 체납한 상태에서 공금을 무단 유용한 것으로 나타났다. 이창섭은 “발생한 미납금을 해결하기 위해 개인 자금 수억 원을 추가로 투입해야 했다”며 구체적인 피해 금액은 약 1억1000만원에 달한다고 설명했다.

이어 이창섭은 “A씨가 금액 변제를 약속하며 차용증을 작성하고 지장까지 찍었으나 첫 달에 100만원만 입금한 뒤 현재는 연락을 끊고 잠적한 상태”라고 피해 상황을 부연했다.

해당 영상에 출연한 법률 전문가 역시 이번 사건에 대해 명백한 범죄 행위임을 지적했다. 법률사무소 변호사는 “타인의 자금을 보관하는 지위에 있는 자가 공금을 임의로 소비했다면 법적으로 명백한 업무상 횡령죄에 해당한다”며 “추후 자금을 보전하거나 반환하더라도 이미 성립된 죄는 사라지지 않는다”고 법리적 견해를 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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