칸의 선택은 '피오르드'…나홍진 '호프' 수상 끝내 불발

‘호프’ 나홍진 감독. AP/뉴시스

나홍진 감독의 신작 '호프'가 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에서 수상에 실패했다. 황금종려상은 루마니아 출신 크리스티안 문주 감독의 '피오르드'에 돌아갔다.

23일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 폐막식에서 발표된 황금종려상의 주인공은 피오르드였다.

피오르드는 루마니아에서 노르웨이로 이주한 부부가 아동 학대 혐의를 받으며 겪는 갈등을 그린 작품이다. 문주 감독은 2007년 '4개월, 3주 그리고 2일'로 황금종려상을 수상한 바 있어 이번이 두 번째 수상이다.

심사위원대상은 안드레이 즈비아긴체프 감독의 '미노타우로스'가 받았다.

감독상은 스페인 영화 '라 볼라 네그라'의 하비에르 칼보·하비에르 암브로시 공동 감독과 폴란드 영화 '파더랜드'의 파베우 파블리코프스키 감독이 공동 수상했다.

남우주연상은 '카워드'의 발렌틴 캄퍄뉴·에마뉘엘 마키아, 여우주연상은 하마구치 류스케 감독의 '갑자기 병세가 악화되다'에 출연한 비지니에 애피라·오카모토 다오가 각각 공동 수상했다.

각본상은 '노트르 살뤼', 심사위원상은 '더 드림드 어드벤처'에 돌아갔다.

호프는 비무장지대 호포항 출장소장 범석(황정민)이 호랑이 출몰 소식을 접하면서 벌어지는 혼란을 그린 판타지 SF물로, 황정민·조인성·정호연과 마이클 패스벤더·알리시아 비칸데르·테일러 러셀·캐머런 브리튼 등 국내외 배우들이 대거 출연했다.

호프는 올해 칸에 초청된 한국 영화 5편 가운데 유일한 경쟁부문 진출작이었다. 외신들의 호평이 이어졌지만 수상으로 이어지지는 못했다.

한편 올해 심사위원단은 심사위원장 박찬욱 감독을 비롯해 배우, 감독, 각본가 등 총 9명으로 꾸려졌다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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