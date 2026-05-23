‘16점 6리바운드’ 이현중, 첫 B리그 파이널서 2점 차 석패…2차전은 24일 개최

사진=B리그 제공

아쉬움을 삼키며 2차전, 그리고 3차전을 다짐한다.

이현중이 뛰는 나가사키 벨카는 23일 일본 가나가와현 요코하마 아레나에서 열린 류큐 골든 킹스와의 2025~2026 일본프로농구 B리그 파이널(3전2선승제) 1차전에서 69-71로 졌다. 나가사키는 1패를 안고 2차전에 나서야 한다. 2차전은 오는 24일에 열린다.

한국 국가대표 에이스의 존재감은 뚜렷했다. 이현중은 올 시즌 나가사키 유니폼을 입고 정규리그 57경기에 출전해 17.4점 5.6리바운드 2.7어시스트를 기록하며 에이스로 자리매김했다. 플레이오프에서도 4경기 평균 20.3점 8.3리바운드로 펄펄 날았다. 이날 역시 38분 25초를 뛰며 16점 6리바운드로 활약했다.

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더불어 나가사키는 자렐 브랜틀리, 바바 유다이가 각각 22점 6리바운드, 16점 5어시스트를 올렸다. 하지만 11점 5리바운드 기록한 외국인 선수 스탠리 존스의 부진이 아쉬웠다. 홀로 턴오버만 4개를 범했다. 류큐의 외인 잭 쿨리(12점 13리바운드), 빅 로(15점 8리바운드) 등과 비교하면 대비는 더욱 두드러졌다.

1쿼터부터 나가사키는 공격 전개에 어려움을 겪었다. 9-20으로 크게 뒤진 채 1쿼터를 마쳤다. 2쿼터부턴 반격에 나섰다. 바바가 득점을 올리며 활로를 뚫자 이현중도 속공 득점, 앤드원 플레이를 성공하는 등 힘을 냈다. 30-36으로 격차를 좁힌 채 전반을 마무리했다.

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3쿼터엔 역전을 만들어냈다. 나가사키는 이현중과 바바의 3점슛을 앞세워 총공격에 나섰다. 하지만 잠시 주춤한 사이에 류큐에 일격을 당했다. 류큐 역시 외곽슛으로 맞불을 놨다. 나가사키는 다시 추격자의 입장이 됐다. 51-54로 출발한 4쿼터, 나가사키가 쫓으면 류큐는 달아났다. 희비는 막판에 갈렸다. 나가사키가 팀파울 작전을 벌이고 브랜틀리도 3점슛을 성공하며 희망을 놓지 않았으나, 시간은 나가사키의 편이 아니었다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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