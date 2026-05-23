‘솔로 컴백’ 윤산하, 쿨한 매력 ‘IDK ME’

아스트로 윤산하가 감각적인 무대로 솔로 컴백을 알렸다.

윤산하는 23일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 세 번째 미니앨범 ‘노 리즌(NO REASON)’의 타이틀곡 ‘IDK ME’ 무대를 펼쳤다. 이날 윤산하는 화이트 셔츠에 후드 집업과 재킷을 레이어드 해 감각적인 스타일링을 완성했다.

진성과 가성을 매끄럽게 오가며 한층 깊고 단단해진 보이스 컬러를 들려줬다. 격한 안무 중에도 흔들림 없는 성량으로 탄탄한 기본기를 보여줬고, 가사에 맞춰 감정의 섬세하게 표현했다.

큰 키와 긴 팔다리를 활용한 시원한 춤 선도 관전 포인트였다. 머리를 감싸거나 고민하는 듯한 제스처로 ‘IDK ME’의 제목과 가사를 직관적으로 표현하는가 하면, 댄서들과 함께 에너지 넘치는 군무를 완성했다.

지난 20일 발매한 새 앨범 ‘노 리즌’은 윤산하의 본질을 있는 그대로 표현한 앨범이다. 기획 단계부터 전반적인 작업까지 적극 참여해 주체적이고 솔직한 시선을 담아냈다. 타이틀곡 ‘IDK ME’는 “I don’t know me(나도 나를 몰라)”라는 쿨한 인정에서 출발해 한층 주체적이고 솔직해진 태도를 노래한다.

앨범은 발매 다음날인 21일 오전 10시 기준 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 브라질·칠레·콜롬비아·멕시코·페루 5개 지역 1위를 차지하는 등 총 22개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에 진입했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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