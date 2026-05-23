알파드라이브원 ‘OMG!’, ‘힙 토닉’ 예열

신인 그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 추리본능을 깨운다.

알파드라이브원은 23일 0시 팀 공식 SNS를 통해 오는 26일 오후 6시 공개되는 프롤로그 싱글 ‘노 스쿨 투모로우(No School Tomorrow)’의 타이틀곡 ‘오엠지!(OMG!)’의 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.

공개된 뮤직비디오 티저 영상은 갑작스러운 휴교 소식에 학교 밖으로 나선 소년들이 예상치 못한 자유 속에서 보내는 특별한 하루를 표현했다. 급변하는 날씨를 배경으로 설렘과 혼란, 자유로움이 교차하는 청춘의 감정을 감각적으로 풀어내며, 찬란하면서도 불안정한 순간들이 그려진다.

멤버 상원이 이어폰을 뽑자 불꽃이 튀는 장면과 함께 TV 화면을 통해 베일에 싸여 있던 타이틀곡 ‘OMG!’의 퍼포먼스 일부가 깜짝 공개된다. 앞서 공개된 콘셉트 포토 속 보드샵 배경과 이어지는 연출으로 화면 너머 이를 지켜보는 씬롱의 모습으로 마무리돼 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 키웠다.

힙합 R&B 장르의 개성이 잘 드러나는 중독적인 비트와 트렌디한 무드를 예고했다. 앞서 ‘OMG!’ 챌린지 안무를 통해 힙한 무드와 테크토닉 댄스를 연상시키는 ‘힙한 토닉’, 일명 ‘힙 토닉 댄스’라는 신선한 키워드를 내세운 알파드라이브원이 신곡을 통해 선보일 새로운 음악과 퍼포먼스에 글로벌 팬들의 이목이 집중되고 있다.

오는 26일 발매하는 ‘노 스쿨 투모로우’에는 타이틀곡 ‘오엠지!’와 ‘굿 라이프(Good Life)’가 수록된다. 프롤로그 싱글 활동에 이어 팬콘서트 ‘스타로드’를 전개하는 알파드라이브원은 오는 8월 미니2집 발매로 하반기까지 꽉 찬 활동을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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