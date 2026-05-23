“아빠! 나도 저거 해볼래”… 코오롱 한국오픈, 어린이 체험 ‘허밍스쿨’ 인기폭발

‘코오롱 제68회 한국오픈 골프선수권대회’가 한창인 23일 충남 천안 우정힐스CC 갤러리플라자에서는 순발력 테스트·6.80초를 맞춰라·피클볼 체험 등 다양한 참여형 콘텐츠 마련돼 눈길을 끌고 있다. 순발력테스트에 참가하기 위한 갤러리들이 길게 줄을 서있다. 천안=권영준 기자

코오롱스포렉스가 운영하는 어린이 체험 프로그램 ‘허밍스쿨(Humming School)’ 프로그램 중 하나인 순발력 테스트에 참가한 한 아이가 신나는 표정으로 참여하고 있다. 대회조직위 제공

“아빠! 나도 저거 해볼래.”

기구에서 떨어지는 봉을 잡기 위해 혈안이다. 하나라도 더 잡기위해 안간힘을 쓴다. “잡아!”라고 응원하는 아빠, “아싸”라며 신나는 아이. 탄성과 탄식이 연달아 터진다. 도전을 마친 아이들의 얼굴엔 미소가 가득하다.

내셔널타이틀 ‘코오롱 제68회 한국오픈 골프선수권대회’가 지난 21일부터 천안 우정힐스CC에서 진행되는 가운데 갤러리들이 즐길 수 있는 다양한 참여형 프로그램이 운영돼 스포츠 축제 분위기를 더욱 풍성하게 하고 있다.

순발력 테스트·6.80초를 맞춰라·피클볼 체험 등 다양한 참여형 콘텐츠 마련해 골프 대회 관람 넘어 가족 모두 함께 즐기는 체험형 스포츠 축제로 갤러리 호응 이끌어내고 있다.

가장 눈길을 끈 것은 코오롱스포렉스가 운영하는 어린이 체험 프로그램 ‘허밍스쿨(Humming School)’이다. 갤러리 플라자에 마련된 허밍스쿨은 스포츠와 자연, 놀이를 결합한 체험형 콘텐츠로 구성돼 갤러리들이 쉽게 참여하고 즐길 수 있도록 기획됐다.

우선 ‘순발력 테스트’ 이벤트는 떨어지는 10개의 봉 가운데 6개 이상을 잡으면 추가 경품이 증정되는 방식으로 진행돼 관람객들의 도전 의식을 자극했다. 제68회 코오롱한국오픈 골프선수권대회를 기념해 마련된 ‘6.80초를 맞춰라’ 이벤트도 큰 인기를 끌었다. 참가자가 흘러가는 초시계를 보며 정확히 6.8초에 맞춰 스톱워치를 멈추는 방식으로 진행되며, 성공한 참가자에게는 볼보에서 제공하는 우산이 경품으로 증정된다. 또 최근 생활 스포츠로 주목받는 피클볼 체험 이벤트가 운영돼 어린이부터 성인까지 누구나 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 스포츠 축제의 장을 만들었다.

순발력테스트에 참가하기 위한 갤러리들이 길게 줄을 서있다. 대회 조직위 제공

단순 경기 관람을 넘어 스포츠 문화를 자연스럽게 경험할 수 있는 공간으로, 다양한 액티비티를 통해 골프와 스포츠를 보다 친근하게 접하며 특별한 추억을 만들었다. 다채로운 경품 이벤트도 함께 운영돼 축제 분위기를 더했다. 체험 프로그램 참가자 전원에게는 짐색, 방석, 로션, 모자 등으로 구성된 기념품 세트가 제공돼 관람객들의 인기를 끌었다.

코오롱 한국오픈 관계자는 “허밍스쿨은 어린이들이 스포츠를 보다 친근하고 즐겁게 경험할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 골프 팬뿐 아니라 가족 단위 관람객 모두가 함께 즐길 수 있는 대회를 만들기 위해 다양한 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

한편 입장 갤러리 전원에게는 스크래치 경품권이 제공된다. 코오롱스포츠 에어로라이트 텐트, 뱅앤올룹슨(B&O) 베오사운드 익스플로어, 볼보 골프백, 다이너스 드라이버·우드·유틸리티 등 다양한 상품을 증정하는 즉석 경품 이벤트에 참여할 수 있다. 특히 대회 최종일 파이널 라운드 종료 후에는 우승자 시상식과 함께 특별 경품 추첨 이벤트도 진행된다. 추첨을 통해 코지마 안마의자, 뱅앤올룹슨(B&O) 베오사운드 A5, 다이너스 아이언 세트 등 다양한 프리미엄 경품이 제공될 예정이다.

온라인 예매 및 각종 대회 정보는 공식 티켓 판매채널인 ‘유니틱스(UNITIX)’에서 확인할 수 있다. 24일 대회 최종일 입장권은 5만원이며, 만 13세 미만 또는 초등학생 이하 어린이는 현장 확인 후 무료 입장이 가능하다.

자차로 방문하는 갤러리를 위한 주차장은 충남 천안시 동남구 목천읍 운전리 583에 위치해 있다. 대회장 간 순환 셔틀버스는 15분 간격으로 운행되며, 대중교통을 이용해 방문하는 갤러리를 위한 셔틀버스도 천안아산역 3번 출구 근처에서 30분 간격으로 운영된다. 셔틀버스 운영 시간은 현장 상황에 따라 유동적으로 변경될 수 있으며, 변경 시 유니틱스 페이지에서 실시간으로 업데이트 될 예정이다.

천안=권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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