우수 국산 승용마 조기 발굴 및 육성… 품평회 및 어린말 승마대회 개최

한국마사회가 국내 승용마 산업 경쟁력 강화에 나선다.

한국마사회는 오는 6월8일부터 11일까지 제주 서귀포산업과학고등학교 승마장에서 ‘2026년 국산마 품평회 및 어린말 승마대회’를 개최한다.

이번 품평회는 2세부터 3세까지의 국산 승용마가 출전하며, 스포츠말과 레저말 부문으로 나눠 시행된다. 스포츠말 부문은 말의 체형, 보행, 프리점핑 등을 평가하해 전문 스포츠 종목에 적합한 승용마를 검증하는 것이다. 레저말은 기승 여부에 따른 순치상태와 행동 특성 등을 중심으로 평가해 강습, 체험 등 레저 목적으로 안전하게 활용될 수 있는지를 품평한다. 우수한 성적을 거둔 말에게는 순위에 따라 해당 말의 생산자에게 조련지원금이 지급될 예정이다.

어린말 승마대회는 마장마술과 장애물 종목으로 운영되며, 어린말 성장 단계와 난이도를 고려한 연령별 운영체계를 적용해 보다 체계적인 평가를 실시한다. 특히 올해 어린말 승마대회 마장마술 종목에는 디지털·AI 기반 중계화면 송출 기술을 시범 도입하여 말의 이동 동선 및 경기 흐름 등을 시각적으로 제공함으로써 관람객의 이해도와 흥미도를 높인다.

또한 행사 기간 중에는 국산 승용마 거래 활성화와 생산농가·승마 관계자 간 정보 교류를 위한 승용마 거래부스도 함께 운영된다.

올해 국산마 품평회 및 어린말 승마대회는 6월을 시작으로 9월 상주국제승마장에서 펼쳐지는 예선전을 거쳐 11월까지 이어진다. 11월 최종 결승전은 과천에 위치한 렛츠런파크 서울에서 펼쳐질 예정이다.

이번 국산마 품평회 및 어린말 승마대회 세부내용 및 참가 안내사항은 말산업정보포털 ‘호스피아(Horsepia)’를 통해 확인할 수 있으며 참가접수는 5월30일까지 진행된다.

한국마사회 우희종 회장은 “이번 대회가 국산 승용마의 품질 경쟁력을 높이고 생산농가의 조련 및 생산 의욕을 고취하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 생산·조련·유통이 선순환하는 승용마 산업 생태계 조성을 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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