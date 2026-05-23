한국마사회장, 2천만원 상당 소장 미술작품 기증

우희종 회장(왼쪽)과 추완호 경영지원본부장이 지난 22일 한국마사회 본관 대회의실에서 열린 ‘회장님 소장 미술작품 기증식’에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

한국마사회는 지난 22일 렛츠런파크 서울에서 개인소장 미술작품 기증행사를 시행했다. 우희종 회장이 오랜 기간 소장해 온 2000만원 상당의 미술작품 2점을 기증했다. 한국마사회 측은 이번 행사와 관련해 “우 회장이 무상 기증함에 따라 문화예술의 공공적 가치를 더하고 건강한 나눔 문화를 공유한다는 취지”라고 설명했다.

기증된 작품은 사진예술 작품과 유화 작품 총 2점으로 자연의 생명력을 독창적인 시각으로 담아낸 캐서린 넬슨 작가의 ‘Spring Blossoms’와 따뜻한 감성과 깊이 있는 색채가 돋보이는 안금주 작가의 ‘어느 날’이다.

한국마사회 관계자는 ”작품들은 한국마사회 본관에 전시되어 고객들과 본회가 예술을 통해 소통하고 공감하는 상징이 될 것으로 기대된다“며 ”문화예술도 상생과 나눔의 대상이 될 수 있다는 인식이 우리 사회에 확산되는 계기가 되기를 희망한다“고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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