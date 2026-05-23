로이킴과 말하고 듣고 노래하기…팬미팅 ‘전석 매진’

싱어송라이터 로이킴이 팬미팅을 전석 매진시켰다.

로이킴은 오는 7월 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 팬미팅 ‘THE ROY KIM SHOW: 말하기·듣기·노래하기’를 개최한다. 이번 공연은 지난 21일 진행된 팬클럽 선예매에 이어 22일 오후 8시 일반 예매가 오픈과 동시에 3회차 전석 매진을 기록했다.

이번 팬미팅은 음악과 토크를 결합한 형태로 꾸며져 로이킴만의 감성과 입담을 동시에 만날 수 있는 자리다. 공연 타이틀처럼 이번 팬미팅은 팬들과 가까운 거리에서 이야기를 나누고 음악으로 공감하는 시간으로 채워질 전망이다. 로이킴 특유의 짙은 감성 라이브와 재치 있는 토크가 어우러져 특별한 추억을 선사할 예정이다.

로이킴은 지난 20일 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’을 발매했다. 신보는 ‘어른이라는 이름으로 무뎌진 오늘, 잊고 있던 나의 낭만을 찾아’라는 콘셉트를 주제로 ‘시간’과 ‘성장’에 대한 깊은 고민을 풀어낸다. 로이킴은 ‘앵콜요청금지’, ‘스물다섯, 스물하나’, ‘왜 그래’ 등 지난 명곡을 자신만의 색으로 재해석했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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