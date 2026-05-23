싱송라 비올라, 공감의 '댄스'

싱어송라이터 비올라(VIOLA)가 컬러 레터 시리즈의 두 번째 장을 열었다.

비올라는 오늘(23일) 정오 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'VIOLA's DANCE: VIOLET LETTER'를 발매했다. 타이틀곡 'VIOLA's DANCE'는 일렉트로닉 록 장르의 곡으로, 후렴구 강렬한 기타 사운드와 세련된 신시사이저 사운드를 특징으로 한다. 비올라 특유의 색깔있는 톤의 보컬로 한 번 들으면 잊히지 않는 중독성을 자랑한다.

비올라가 직접 작사 작곡에 참여한 신곡에는 '두 발이 엉켜도 돼', '나만이 출 수 있어' 등의 노랫말이 등장한다. 세상을 따라잡기 위해 쉼 없이 달려가는 과정 속 흔들리는 마음들이 점차 리듬으로 바뀌고, 결국 자신의 생각을 춤으로 표현하게 된다는 용기와 공감의 메시지를 전한다.

음원과 함께 공개된 뮤직비디오에는 비올라가 음악과 춤으로써 스스로를 세상에 드러내는 모습이 담겼다. 편안한 일상 속 비올라는 곡 후반부로 갈수록 자유분방한 에너지를 분출하며 비올라 스스로의 모습을 표현하는데 주력했다.

지난해 8월 스튜디오 마음C의 1호 아티스트로 합류한 비올라는 그간 '출발: GREEN LETTER', '삿포로 연가 (Duet With 진동욱)' 등 꾸준한 음악 활동을 통해 자신만의 음악적 색깔을 확립해왔다. 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?’, 쿠팡플레이 ‘로맨스의 절댓값’ OST에도 참여하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 쌓아온비올라가 선보일 새로운 음악이다.

이번 싱글은 비올라의 두 번째 컬러 레터 시리즈다. 앞선 '출발: GREEN LETTER'에서 새로운 시작을 알렸다면 이번에는 솔직한 비올라의 모습으로 ‘컬러 레터’ 시리즈를 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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