박수홍, 반려묘 방치 의혹 속 근황 공개…“많이 큰 딸, 한결같은 다홍”

사진 = 박수홍 SNS 계정

방송인 박수홍이 반려묘 다홍이와 함께한 일상 사진을 공개했다.

박수홍은 23일 자신의 SNS에 “많이 큰 재이와 한결같은 다홍”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 박수홍 SNS 계정

사진 = 박수홍 SNS 계정

공개된 사진에는 딸 재이와 반려묘 다홍이가 창밖을 바라보며 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다. 스툴 위에 앉아 있는 다홍이 곁에는 재이가 서 있는 모습도 포착됐으며, 6개월 전과 비교해 훌쩍 성장한 아이의 모습이 눈길을 끌었다.

앞서 지난 18일 박수홍의 유튜브 채널 ‘행복해다홍’에 공개된 영상을 본 일부 누리꾼들은 재이가 고양이의 사료를 물그릇에 섞으며 노는 장면에서 스트레스를 유발할 수 있다는 점과, 영역 동물인 고양이를 산책시키는 점 등을 이유로 다양한 의견을 제기하며 논란을 제기한 바 있다.

한편 박수홍과 김다예는 2021년 결혼해 지난해 10월 딸을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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