이수빈, 자필 편지 속 고백…결혼 직접 밝혔다 “누구보다 제 편”

사진 = 이수빈 SNS 계정

배우 이수빈이 자필 편지를 통해 결혼 소식을 직접 밝혔다.

이수빈은 23일 자신의 SNS에 “안녕하세요! 이수빈입니다”라는 글로 시작하는 손편지를 게재했다.

그는 “오랜만에 봄이 오고 뜨거운 햇살도 느껴지는 5월입니다”라며 “기억도 희미한 나날이지만 어제 나이부터 감사함과 궁금까지, 배우로는 작품으로 많은 이야기와 감동들을 나누며 지내왔다”고 전했다.

이어 “그동안 수많은 분들을 만나고, 과분한 사랑을 받으며 함께 웃고 울었던 것 같다”며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

또한 “곁에 누구보다 제 편이 되어주고 제 미래를 고민해 주는 사람을 만났다”며 “이제 그 사람과 함께 더 행복한 오늘을 그려가며 영원의 약속을 맺으려고 한다”고 결혼 소식을 밝혔다.

그는 “배우 이수빈과 사람 이수빈을 응원해 주시고 사랑해 주는 모든 분들께 감사 인사를 함께 전하고 싶어 이 글을 쓰게 됐다”며 “앞으로 더 많은 이야기와 공감을 전할 수 있는 따뜻한 배우와 사람이 되도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.

끝으로 “모두 올 한 해도, 앞으로 행복만 가득하시길 바란다”며 인사를 전했다. 또한 “감사한 지인분들께...혹여 경황이 없어 미처 연락이 닿지 못한 분들이 계시더라도 부디 너그러운 마음으로 양해해 주시기를 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 이수빈은 최근 JTBC 드라마 ‘천국보다 아름다운’ 그리고 넷플릭스 ‘원더풀스’에 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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