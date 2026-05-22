국가경쟁력↑ 교류↑…KBSA, 필리핀 소프트볼 대표팀과 합동훈련

사진=KBSA 제공

대한야구소프트볼협회(회장 양해영, 이하 KBSA)는 필리핀 소프트볼 대표팀과 ‘개도국 선수 초청 합동훈련’을 성공적으로 마쳤다.

이번 사업은 대한체육회가 주최하고 KBSA가 주관했으며, 국민체육진흥공단의 재정지원을 받아 추진됐다.

합동훈련은 지난 5월16일부터 22일까지 진천국가대표선수촌과 서울 등지에서 순차적으로 진행됐다. 양국 선수들은 공동 훈련과 친선경기를 통해 국제 경쟁력 강화를 위한 교류의 시간을 가졌다.

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특히 이번 훈련에서는 기술 및 전술 훈련뿐만 아니라 실전 중심의 친선경기를 병행했다. 선수들의 경기 감각 향상과 국제대회 대응 능력 강화에 중점을 두기 위해서다.

KBSA는 이번 합동훈련이 2026년 아이치·나고야 아시안게임(AG)을 대비한 선수단의 실전 대응 능력 향상 측면에서도 실질적인 도움이 된 것으로 평가하고 있다.

문화교류 또한 이뤄졌다. 필리핀 선수단은 지난 21일 서울 경복궁을 방문해 한복 체험 등 한국 전통문화를 경험하기도 했다.

양해영 KBSA 회장은 “이번 개도국 선수 초청 합동훈련은 양국 소프트볼 교류 확대와 선수단 경기력 향상에 큰 도움이 된 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 지속적인 국제 교류 사업을 통해 한국 소프트볼의 경쟁력 강화와 국제 네트워크 확대를 위해 노력하겠다”고 전했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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