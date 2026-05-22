김가영vs김민아…새 시즌 LPBA 개막전 주인공은 누가 될까

사진=PBA 제공

‘김가영vs김민아’

여자프로당구, 새 시즌 개막전 주인공은 누가 될까.

프로당구 2026~2027시즌 개막 투어 ‘우리금융캐피탈 챔피언십’ LPBA 준결승전이 22일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열렸다. 김가영(하나카드)과 김민아(NH농협카드)가 나란히 결승 진출에 성공했다. 결승전(7전4선승제)은 23일 같은 장소에서 열린다.

김가영은 서한솔(휴온스)를 상대로 세트스코어 3-0(11-6 11-10 11-8) 승리를 거뒀다. 1세트서 3-8로 끌려갔지만 흔들리지 않았다. 8이닝부터 2-1-5 연속 득점에 힘입어 11-8(10이닝) 역전에 성공했다. 2세트엔 9-6으로 앞서던 상황서 서한솔에게 역전을 당하기도 했지만, 8이닝째 2점을 마무리하며 1110(18이닝) 재역전승을 거뒀다. 기세를 잡은 김가영은 3세트에 11-6(13이닝)로 웃었다.

김민아의 상대는 ‘무명 돌풍’을 일으킨 이화연이었다. 극적인 역전승을 거뒀다. 1세트를 내준 김민아는 2세트 11-5(6이닝), 3세트 11-6(7이닝)으로 가져갔다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니었다. 이화연이 11-9(5이닝)로 4세트를 따냈다. 5세트 역시 초반 이화연의 강세가 감지됐다. 7-3으로 앞서갔다. 패색이 짙던 김민아는 10이닝째 7이닝 연속 공타를 깨고 하이런 6점을 터트리며 9-7로 승리, 포효했다.

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이로써 LPBA 결승 대진은 김가영과 김민아의 맞대결로 완성됐다. 두 선수의 역대 전적은 3승3패로 호각세다. 가장 마지막 맞대결은 2025~2026시즌 3차투어(NH농협카드 챔피언십) 16강였다. 풀세트 끝에 김민아가 세트스코어 3-2로 승리한 바 있다. 다만 결승전에선 김가영이 2승1패로 앞서 있다.

김가연은 통산 19번째 우승을 조준한다. 큰 무대에서 강하다. 결승전 진출 시 우승 확률이 무려 78.2%(23회 진출 18회 우승)에 달한다. 결승전 13연승을 달리는 중이다. 김가영의 결승전 마지막 패배는 2023~2024시즌 개막전(경주 블루원리조트 챔피언십) 결승전이다.

김민아는 통산 5회 우승을 바라본다. 지난 시즌 1회 우승, 2회 준우승을 기록한 김민아는 김가영이란 벽을 넘을 절호의 기회를 잡았다. 2024~25시즌 8차투어(웰컴저축은행 챔피언십)와 왕중왕전(SK렌터카 월드챔피언십) 결승전에서 연달아 김가영에게 패했던 아픈 기억이 있는 만큼, 더욱 마음을 다잡는다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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