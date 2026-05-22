권은비, 뒤태 드러난 파격룩…고혹적 매력 물씬 [스타★샷]

사진 = 권은비 SNS 계정

가수 권은비가 무대 위 압도적인 분위기와 일상 속 반전 매력을 동시에 공개했다.

권은비는 22일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

공개된 사진 속 권은비는 다양한 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡았다. 빈티지한 그레이 톤의 홀터넥 스타일 의상과 블랙 미니스커트를 매치해 세련된 무대 분위기를 연출했고, 또 다른 사진에서는 블랙 드레스를 착용한 채 우아한 매력을 드러냈다.

특히 자연스러운 포즈와 카리스마 있는 표정이 어우러지며 무대 위 존재감을 더욱 돋보이게 했다.

사진 = 권은비 SNS 계정

또 일본 현지에서 촬영한 일상 사진에서는 화이트 톱과 데님 팬츠 차림으로 편안한 분위기를 자아내며 무대와는 또 다른 매력을 보여줬다.

한편 권은비는 지난 17일 일본 사이타마현 베루나돔에서 열린 ‘제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS)’ 에서 더 베스트 스테이지 부문을 수상했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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