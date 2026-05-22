“꽃과 치유 통했다”… 태안국제원예치유박람회, 관람객 150만 명 돌파

충남 태안 안면도에서 열리고 있는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’가 누적 관람객 150만 명을 돌파하며 흥행을 이어가고 있다. 이번 박람회는 보령머드축제 등 대형 축제·박람회 현장에서 20년 넘게 경험을 쌓아온 김기정 총감독이 기획을 총괄하며, 원예 전시에 ‘치유’ 콘셉트를 결합한 점이 관람객 호응으로 이어졌다는 평가를 받고 있다.

이번 박람회는 원예 전시를 중심으로 하되 관람객이 정원과 꽃을 통해 휴식과 정서적 회복을 경험할 수 있도록 구성됐다. 박람회 총감독을 맡은 김기정 감독은 방문객 중심의 동선과 체험 프로그램을 강조했다. 그는 “공간을 단순 관람형 전시장이 아닌 ‘정서적 경험 공간’으로 설계하는 데 초점을 맞췄다”고 소개했다.

김 총감독은 “박람회는 이제 화려한 전시장을 보여주는 방식에 머물러서는 안 된다”며 “방문객이 공간 안에서 자신의 경험을 만들고, 그 안에서 치유의 메시지를 느낄 수 있어야 한다”고 말했다.

현장에서는 데이터와 감성 요소를 결합한 ‘AI 정원 추천 프로그램’도 운영되고 있다. 이 프로그램은 관람객의 생체 리듬과 스트레스 수치를 분석해 개인에게 맞는 관람 코스를 제안하는 방식이다. 꽃과 정원을 보는 데서 그치지 않고, 관람객이 자신의 상태에 맞는 치유형 동선을 경험할 수 있도록 했다.

박람회 측에 따르면 해당 시스템은 특허 출원도 마친 상태다. 향후 원예·정원박람회뿐 아니라 치유관광, 웰니스 관광 분야와 연결될 수 있는 모델로 활용 가능성이 거론된다.

산업적 성과도 나오고 있다. 태안은 충남 화훼 생산의 주요 지역으로 꼽힌다. 박람회는 이를 바탕으로 글로벌 B2B 상담회를 마련했고, 약 90억 원 규모의 계약 성과를 냈다. 박람회 측은 상담과 기술 교류, 산업 연계 프로그램까지 포함하면 약 300억 원 규모의 B2B 효과가 기대된다고 설명했다.

이번 박람회의 흥행에는 김기정 총감독의 현장 경험도 작용했다. 그는 보령머드축제 등 대형 축제와 박람회 현장에서 20년 넘게 활동해 온 인물이다. 2024년 국민훈장 목련장을 받은 바 있다. 이번 태안박람회에서는 지역의 화훼 산업과 치유 콘텐츠를 결합해 관람객 유치와 산업 연계를 동시에 추진했다.

김 총감독은 “지역 정체성을 바탕으로 세계인이 공감할 수 있는 박람회 모델을 만드는 것이 중요하다”며 “K-드라마나 K-콘텐츠처럼 한국형 박람회도 국제 무대에서 경쟁력을 가질 수 있도록 표준을 만들어가고 싶다”고 밝혔다.

2026 태안국제원예치유박람회는 현재도 운영 중이다. 박람회 측은 관람객 증가세가 이어지는 만큼 원예, 치유, 관광, 지역 산업을 결합한 박람회 모델의 가능성을 보여주는 사례가 될 것으로 기대하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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