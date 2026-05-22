안예은, ‘28일 발매’ 정규 5집 콘셉트 포토 오픈…이정현 지원사격

3년여 만에 정규 앨범을 선보이는 가수 안예은이 배우 이정현과 손을 잡았다.

지난 21일 안예은의 공식 SNS에는 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'의 두 번째 콘셉트 포토가 공개됐다.

사진 속 이정현은 올곧은 눈빛으로 안예은을 마주했다. 이어 들판 위 쓰러져 있는 이정현과 이를 물끄러미 바라보는 안예은의 모습이 등장했다.

안예은은 앞서 공개된 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 파격적인 옐로우 단발로 등장했다. 그는 무표정한 얼굴로 기이하면서도 신비로운 분위기를 자아냈다.

오는 28일과 6월 18일 두 차례에 걸쳐 순차 발매하는 '그렇게 나쁘진 않을걸'은 안예은이 지난 2023년 2월 발매한 정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 정규 앨범이다. 신곡 9곡과 미발매곡 포함 기존 곡들을 새롭게 녹음한 8곡까지 총 17곡이 2CD로 구성됐다.



오는 30일에는 서울 마포구 문화비축기지에서 진행되는 '뷰티풀 민트 라이프 2026'에 출격한다. 이후 6월 20~21일에는 서울 강북구 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 데뷔 10주년 기념 단독 콘서트 '겹경사'를 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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