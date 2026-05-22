‘심우면 연리리’ 박성웅, 균사 뒤덮인 마을 구하려 이서환과 총력전

‘심우면 연리리’ 박성웅이 연리리 마을을 위기에서 구해낼까.

지난 21일 방송된 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 9회에서는 성태훈(박성웅 분)이 위기에 빠진 연리리 마을을 지키기 위해 임주형(이서환 분)과 힘을 합쳤다.

앞서 성태훈은 식품대기업 ‘맛스토리’와 연리리의 상생 협력을 내세우며 주민들에게 비료를 무상 배포했지만 다음날 연리리 밭이 하얀 균사로 뒤덮이며 마을은 충격에 휩싸였다. 임주형을 비롯한 주민들은 과거의 악몽이 되살아나는 것은 아닌지 불안감을 감추지 못했다.

성태훈은 흥분한 주민들을 진정시켰다. 임주형에게 “어떻게든 방법 찾아볼 테니까 마을 사람들 당장 방역차 부르지 않게 시간 좀 벌어줘. 저 밭들 내가 꼭 살려놓는다”라고 간곡히 부탁했다. 이후 대기업 연구원 시절의 경험을 바탕으로 해결책을 찾기 위해 나섰다. 임주형 역시 성태훈을 믿고 함께 현장을 조사하며 원인을 추적했다.

성태훈은 ‘맛스토리’ 연구실에 도움을 요청하려 했지만, 배 상무(배기범 분)의 석연치 않은 태도가 신경 쓰여 외부 기관에 토양분석을 의뢰하며 독자적으로 문제 해결에 나섰다.

가출 후 이장 부부의 집에 머물던 조미려(이수경 분)는 임보미(최규리 분)가 가져온 음식이 성지천(이진우 분)이 만든 것이라는 사실에 놀랐다. 임주형 가족의 일상을 부러워하며 복잡한 감정을 드러낸 조미려는 막내 성지구(양우혁 분)가 아프다는 소식을 듣고 곧장 집으로 향했다. 아이들은 집을 나갔던 엄마의 등장에 안정을 되찾았다.

부부 싸움 끝에 다시 마주한 성태훈과 조미려는 서로의 입장을 이해하려 노력했고 조금씩 관계를 회복했다. 인생의 중대한 선택을 내린 성지천은 조미려에게 먼저 손을 내밀며 대화를 요청했고 더욱 단단해질 가족을 기대하게 했다.

그러나 방송 말미 조미려 앞으로 빚 상환을 요구하는 법원 등기가 도착했다. 사색이 된 조미려의 모습은 성가네의 새로운 갈등을 예고했다. 그 시각 성태훈은 임주형과 함께 연리리 밭 토양 분석 결과지를 꺼내 들며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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