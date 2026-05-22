‘오늘도 매진했습니다’ 철벽녀 조우리, 서울남자 윤병희에 스며들었다

드라마 ‘오늘도 매진했습니다’에서 문애라로 열연 중인 배우 조우리가 캐릭터 매력을 극대화하며 극의 몰입도를 끌어올렸다.

지난 21일 방송된 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’ 10회에서 조우리는 강무원(윤병희 분)을 향한 문애라의 심리 변화를 밀도 있게 그려냈다.

이날 방송에서 문애라는 강무원과 함께 노부부의 집으로 커피 배달에 나섰다. 그 과정에서 문애라는 망설임 없이 할아버지를 챙기는 강무원의 진심 어린 태도에 확연히 달라진 눈빛을 보였다. 그동안 서울 남자를 경계해왔던 문애라는 강무원의 반전 면모에 조금씩 마음을 열기 시작했다.

특히 문애라는 자신을 보며 웃는 강무원에게 설렘을 느끼면서도 이내 퉁명스러운 말투로 마음을 숨기는 ‘츤데레’ 화법을 보였다. 뜻밖의 속내도 드러냈다. 그녀는 자신의 말 한마디에 선뜻 시계를 버린 강무원을 향해 “생각만 해도 이가 갈리는 그노마가 차던 거랑 똑같은 거니까 그렇지”라며 아픈 기억을 털어놨다.

조우리는 담담하면서도 무게감 있는 어조로 서사에 설득력을 부여하는 한편 까칠함과 설렘을 자유자재로 오가는 열연으로 캐릭터의 매력을 극대화하고 있다. 강무원을 향한 마음을 자각하기 시작한 문애라가 향후 어떤 로맨틱한 변화를 맞이할지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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