정승환, 신곡 '마치 오늘처럼' MV 티저 공개…25일 발매

가수 정승환이 신곡 '마치 오늘처럼' 발매를 앞두고 감성 컴백 분위기를 더욱 높였다.

지난 21일 정승환의 공식 유튜브 채널에는 디지털 싱글 '마치 오늘처럼' 뮤직비디오 티저가 베일을 벗었다.

영상 속 정승환은 종착지 미정의 버스를 타고 도심을 달리며 사랑의 여정을 시작했다. 버스 안에는 세월을 켜켜이 쌓인 중년 커플부터 풋풋한 청춘 커플까지 저마다의 사랑을 품은 사람들이 등장헀다.

음원 일부가 베일을 벗은 가운데 "바람에 휘청일 날에도 / 거칠고 험한 길이라도 난 기꺼이 / 너에게 갈게"라는 진심 가득한 노랫말로 정승환 특유의 감성을 극대화했다. 마치 오래된 기억 속 한 장면을 꺼내보는 듯한 노스텔지어적 분위기의 빈티지한 색감이 돋보였다.

오는 25일 발매하는 정승환의 신곡 '마치 오늘처럼'은 지난해 10월 발매한 정규 앨범 '사랑이라 불린' 이후 약 7개월 만에 선보이는 감성 발라드다. '사랑이라 불린'을 통해 다양한 형태의 사랑을 노래한 정승환은 이번에는 사랑을 다짐하는 순간을 그린다. 매 순간을 마지막처럼 온 마음 다해 사랑하겠다는 메시지를 녹여낸 가운데 정승환이 직접 작사, 작곡에 참여했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]