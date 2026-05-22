[내야외야] ‘두터운 신뢰’ 두산, 생수 브랜드 몽베스트와 5년 연속 동행한다

사진=두산베어스 제공

프로야구 두산(사장 고영섭)이 프리미엄 생수 브랜드 ‘몽베스트’와 공동마케팅을 진행한다. 21일 잠실구장서 업무협약식을 진행했다. 이번 협약으로 두산과 몽베스트는 2021년 첫 파트너십을 시작한 이래 5년 연속 동행을 이어가게 됐다.

양측은 그간 상호 신뢰를 쌓아왔다. 이를 바탕으로 스포츠 문화의 동반 성장을 추진, 국민 삶의 질 향상과 사회적 가치 창출을 위한 협업을 더욱 공고히 할 방침이다.

건강한 스포츠문화 확산 및 건강한 워터라이프를 홍보하기 위해 양사 개별 채널을 적극 활용한다. 몽베스트는 두산 야구장 및 1,2군 선수단 내 몽베스트 생수를 제공하며, 전광판 이벤트 경품으로 몽베스트 위드네이처 올리브오일, 레몬즙, 푸룬즙 등 3종을 관람객에게 제공한다.

한편, 몽베스트는 ‘2026년 ITI 국제식음료품평회’에서 최고 등급인 3스타를 수상했다. 이로써 몽베스트는 지난 2021년부터 2026년까지 6년 연속으로 글로벌 미식 전문가들에게 물 맛과 품질을 인정받았다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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