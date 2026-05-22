이쯤 되면 올려야 하지 않나…고우석, 5G 연속 무실점 ‘무력시위’

사진=뉴시스

이쯤 되면, 올려야 하지 않을까.

우완 투수 고우석(디트로이트 타이거즈)이 메이저리그(MLB)를 향해 무력시위를 펼치고 있다. 현재 디트로이트 산하 트리플A 머드헨즈 소속이다. 22일 미국 오하이오주 톨레도의 피프트 서드 필드에서 열린 인디애나 폴리스(피츠버그 파이리츠 산하) ‘2026 마이너리그’ 트리플A 경기서 구원 등판해 1이닝 동안 탈삼진 하나를 곁들여 삼자 범퇴로 깔끔하게 막았다.

트리플A에서만 벌써 5경기 연속 무실점 피칭을 이어가는 중이다. 트리플A 시즌 평균자책점은 2.61로 떨어졌다. 앞서 더블A에서 뛰었을 때의 성적까지 더하면, 올 시즌 마이너리그 전체 성적은 15경기 24이닝 1승1패 2세이브 평균자책점 1.50이다. 이닝 당 출루허용률(WHIP)은 0.67로 수준급이다. 볼넷 8개에 몸에 맞는 볼 1개를 내준 반면, 탈삼진은 34개 잡아냈다.

이날 고우석은 공 12개로 1이닝을 삭제했다. 5-2로 앞선 8회 초 마운드에 올랐다. 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 공 하나하나에 힘이 느껴졌다. 선두타자 데이비스 웬젤을 유격수 땅볼로 처리한 것이 시작이다. 후속 타자 타일러 캘리한, 라파엘 플로레스 주니어를 각각 2루수 땅볼, 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 직구 최고 구속은 94.2마일(약 151.6㎞)까지 찍혔다.

꿈의 무대를 바라본다. 고우석은 2024시즌을 앞두고 미국행 비행기에 몸을 실었다. 올해로 벌써 3년차. 아직 빅리그에 서지 못했다. 얼마 전 원소속팀 LG의 유영찬이 팔꿈치 부상으로 시즌 아웃됐다. 차명석 LG 단장이 직접 미국으로 날아가 복귀를 권했으나 고우석은 조금 더 도전하고픈 의사를 전했다. 간절한 마음가짐이 피칭에서도 고스란히 드러나는 모습이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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