콜롬보, 대전신세계에 팝업 매장 오픈…본격 운영 개시

대전신세계 2층 콜롬보 팝업스토어 전경. 사진=콜롬보

이탈리아 대표 럭셔리 백 브랜드 콜롬보(COLOMBO)가 22일 대전신세계 Art & Science 2층에 새로운 시즌 26SS 컬렉션 라인을 대중에게 공개하는 팝업스토어를 오픈했다고 22일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번에 선보인 팝업 공간은 26SS 시즌의 메인 기획 방향에 맞춰 벨라 노바(Vela Nova) 백 특유의 일러스트 그래픽을 테마로 삼아 구성됐다. 힘차게 일렁이는 물결을 등에 지고 항해를 떠나는 시그니처 캐릭터 ‘비토리오(Vittorio)’가 인테리어의 핵심을 담당하며 중앙 오브제와 나란히 놓인 ‘비토리오 벨라 노바’ 백은 캔버스 원단 위에 재치 있는 그림을 입힌 이번 분기 간판 토트백이다.

비토리오 조형물과 벨라노바 캔버스백. 사진=콜롬보

현장에서는 콜롬보의 대표적인 크로커 백을 비롯해 더욱 확장된 카프 라인, 시즌 콘셉트를 반영한 캔버스 토트백과 유니크한 참 장식 등 다양한 컬렉션을 한자리에서 만나볼 수 있다.

특히 이탈리아 알라시오 해변의 순수한 무드에서 영감을 받은 ‘알라시오(Alassio)’ 백은 군더더기 없는 구조와 미니멀한 디자인이 특징으로 콜롬보의 새로운 아이코닉 백으로 자리매김할 것으로 기대된다.

이번 팝업스토어는 5월 22일부터 6월 7일까지 대전신세계 2층에서 진행되며 오픈 기념으로 방문 및 구매 고객을 위한 특별 프로모션을 통해 다양한 혜택도 마련되어 있다.

1937년 이탈리아에서 시작된 콜롬보는 80년이 넘는 헤리티지를 이어온 럭셔리 브랜드로 이탈리아 장인들의 독자적인 기술과 장인 정신을 바탕으로 세계적인 크로커 가죽 전문 브랜드로 명성을 이어가고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]