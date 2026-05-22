빅크, ‘글로벌 뮤직쇼’ 론칭…‘더쇼’의 부활

이미지=빅크(BIGC)

글로벌 엔터테크 스타트업 빅크(BIGC, 대표 김미희)는 SBS 라이프의 간판 음악 방송 ‘더쇼(THE SHOW)’의 첫 방송을 6월 2일 전격 공개한다고 22일 밝혔다.

업체에 따르면 IT 스타트업이 15년 전통의 지상파 음악 방송을 총괄 제작하는 사례는 엔터 미디어 업계에서 매우 이례적인 케이스다. 빅크는 그동안 국내 시청자 중심에 머물렀던 기존 케이팝 음악 방송의 틀을 벗어나 첨단 IT 기술과 글로벌 팬덤 데이터를 결합한 독자적인 차세대 ‘글로벌 뮤직쇼’를 론칭한다.

빅크가 이 같은 파격적인 행보에 나선 배경에는 급격히 글로벌화된 K팝 산업의 트렌드가 자리 잡고 있다. 빅크가 그간 쌓아온 232개국의 360만 글로벌 회원과 13억 건의 아티스트 및 팬덤 데이터를 방송콘텐츠와 결합하여 K팝 음악방송의 패러다임을 바꾼다는 포부다.

'글로벌 뮤직쇼'라는 정체성에 맞춰, 전 세계 시청자들과의 접점도 대폭 넓힌다. 기존 국내 채널 중심의 송출 방식에서 탈피해 글로벌 콘텐츠 플랫폼인 틱톡(TikTok)과 손잡고 '틱톡 라이브'를 통해 전 세계로 방송을 동시 송출한다. 또한 뉴아이디(NEW ID)와의 협업을 통해 글로벌 FAST 플랫폼의 K팝 채널에도 송출된다. 수억 명의 유저를 보유한 메가 플랫폼을 통해 전 세계 안방극장을 동시에 겨냥한다는 포부다. 틱톡 외에 빅크와 함께 새로운 글로벌 뮤직쇼를 완성해 나갈 추가 미디어 및 플랫폼사들은 추후 순차적으로 베일을 벗을 예정이다.

또한 1위 선정의 차트 집계와 팬 참여 방식도 글로벌 팬층을 고려하여 글로벌 음원 등을 포함하는 등 큰 변화가 예고된다. ‘더쇼(THE SHOW)’ 관련 글로벌 투표는 빅크 앱과 웹 플랫폼에서 독점으로 진행될 예정으로, 1위 선정 기준은 추후에 빅크 공식 웹사이트를 통해 공개될 예정이다.

가장 큰 변화는 음악 방송의 포맷이다. 아티스트와 팬이 하나되는 시간인 ‘팬팝티(FAN POPTY)’라는 프로그램이 새롭게 베일을 벗는다. 정형화된 기존 방송 포맷에서 탈피해 매회 컴백 아티스트 한 팀을 중심에 두고 단독 편성하는 파격적인 구조의 뮤직 버라이어티쇼다. 앨범 스토리 및 무대 비하인드 등 글로벌 팬덤을 위한 맞춤형 콘텐츠로 구성된 ‘팬팝티’는 빅크 앱(웹)을 통해 글로벌 독점 선공개된 후 ‘더쇼’의 유튜브 공식 채널인 ‘더케이팝’을 통해서도 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

빅크의 김칠성 총괄은 “K팝 산업의 폭발적인 글로벌 확장세에 맞춰 국내 음악방송도 진화해야할 타이밍”이라며, “테크 스타트업이 음악방송을 직접 제작하는 만큼 빅크의 데이터, 미디어 인프라를 결합해 아티스트들이 빛나는 무대를 만들겠다”이라고 강조했다.

한편, 빅크는 티켓, AI 라이브, 커머스, 글로벌 투표 등 글로벌 공연 시장에 필수적인 핵심 솔루션을 올인원으로 제공하며 가파르게 성장해 온 엔터테크 기업이다. 현재는 전 세계 230여 개국, 360만 팬덤을 확보하며 글로벌 영향력을 입증했다. 빅크는 이번 전통 미디어와의 결합을 발판 삼아 기존의 한계를 뛰어넘는 혁신적인 미디어 모델을 선보이며 글로벌 K팝 시장의 판도를 바꿀 메가 트렌드를 만들어갈 예정이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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