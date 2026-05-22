디오너스골프멤버십, VIP 회원 초청 골프대회 개최…박인비·KLPGA 프로와 라운드

사진=디오너스골프멤버십㈜

디오너스골프멤버십㈜이 오는 6월 8일 경기도 이천 H1클럽(H1 CLUB)에서 ‘디오너스골프멤버십 VIP 초청 골프대회(VIP Invitational Golf Tournament)’를 개최한다고 22일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 행사는 VIP 회원들을 대상으로 진행되는 프리미엄 골프 행사로 박인비 프로를 비롯한 KLPGA 프로 선수들과의 동반 라운드와 다양한 현장 이벤트, 공연 프로그램 등을 통해 회원들에게 특별한 골프 경험을 제공할 예정이다.

이번 행사는 디오너스골프멤버십 회원만을 대상으로 진행된다. 참가 등록은 오전 9시부터 시작되며 본 경기는 오전 10시 전 홀 동시 출발 방식(샷건 방식)으로 진행된다.

행사에는 박인비 프로와 다수의 KLPGA 프로 선수들이 특별 게스트로 참여한다. 참가 회원들은 프로 선수들과 함께 동반 라운드를 진행하며 원포인트 레슨과 다양한 현장 이벤트를 경험할 수 있다. 프로 선수와 직접 대결하는 ‘Beat the Pro’ 이벤트와 럭키드로우 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

행사 진행은 개그맨 골퍼로 활동 중인 최홍림 프로가 맡는다. 라운드 종료 후에는 가수 왁스의 라이브 공연과 VIP 만찬 프로그램도 이어진다. 회사 측은 회원 간 교류와 네트워킹을 강화할 수 있도록 다양한 현장 프로그램을 구성했다고 설명했다.

사진=디오너스골프멤버십㈜

참가자들에게는 프리미엄 시상품과 기념품도 제공된다. 디오너스골프멤버십은 이번 행사를 통해 회원 만족도를 높이고 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다.

디오너스골프멤버십 관계자는 “이번 VIP 초청 골프대회는 회원 여러분께 감사의 마음을 전하고, 박인비 프로와 KLPGA 선수들과 함께 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 준비한 특별한 행사”라며 “골프를 중심으로 회원 간 교류를 확대하고, 디오너스골프멤버십만의 프리미엄 서비스와 차별화된 가치를 직접 경험하는 자리가 되기를 바란다”고 전했다.

한편 디오너스골프멤버십은 전국 골프장 네트워크를 기반으로 골프장 예약 및 할인 서비스를 제공하는 프리미엄 골프 멤버십이다. 간편 예약 신청 시스템과 전담 예약실 운영, 페이백 시스템 등을 통해 회원 편의성을 높이고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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