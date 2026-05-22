닥터펩티, 메가셀렉트약국 입점

사진=닥터펩티

닥터펩티(대표 장유호)가 서울 강남 메가셀렉트약국에 공식 입점하며 오프라인 유통 채널 강화에 나섰다.

닥터펩티는 지난 11일 강남 핵심 상권에 위치한 메가셀렉트약국 입점을 완료했다고 22일 밝혔다. 이번 입점은 약국과 병원, 클리닉 등 전문가 유통 채널 확대 전략의 일환으로 추진됐다.

업체에 따르면 메가셀렉트약국은 신논현역 인근 강남대로변에 위치한 창고형 대형 약국이다. 유동인구가 많은 지역 특성상 젊은 소비자층과 외국인 관광객 유입이 활발해 뷰티 브랜드들의 주요 상권으로 꼽힌다.

이번 입점을 통해 닥터펩티는 ‘닥터펩티 마스터 에센스’와 ‘닥터펩티 넥크림’ 등을 주요 제품으로 선보인다. 소비자는 약국 현장에서 제품과 성분에 대한 상담을 받을 수 있으며 피부 고민과 라이프스타일에 맞는 제품을 직접 체험할 수 있다.

사진=닥터펩티

닥터펩티는 10년 이상 축적한 펩타이드 연구 노하우를 바탕으로 피부 고민별 성분 설계에 집중해 왔으며, 피부 탄력과 컨디션을 장기적으로 관리하는 ‘스킨 롱제비티(Skin Longevity)’ 중심의 스킨케어 루틴을 제안하고 있다.

닥터펩티 관계자는 “약국은 소비자가 제품과 성분을 보다 깊이 이해하고 경험할 수 있는 중요한 접점”이라며 “앞으로도 다양한 오프라인 채널을 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.

한편 닥터펩티는 강남 메가셀렉트약국에 이어 전주 메가타운약국에도 입점했으며 광주 지역 대형 약국 메가드럭스 입점도 준비 중이다. 이를 통해 수도권을 넘어 전국 주요 거점 약국으로 오프라인 유통망을 확대해 나간다는 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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