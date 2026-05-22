라이즈, 7개월 만의 신보…글로벌 차트에 ‘라이즈몰이’

글로벌 대세 라이즈가 6월 15일 두 번째 미니앨범 ‘II’(투)로 컴백, 올여름 라이즈몰이에 나선다.

이번 앨범은 2025년 5월 첫 정규 앨범 ‘ODYSSEY’(오디세이)로 3연속 밀리언셀러에 등극한 라이즈가 11월 싱글 ‘Fame’(페임) 이후 7개월 만에 발표하는 신보로 관심이 집중되는 가운데, 오늘(22일)부터 각종 온오프라인 음반 매장에서 예약 구매로 만날 수 있다.

특히 올해 데뷔 4년차인 라이즈는 그동안 활동에서 얻은 영감과 경험에 기반한 밀도 높은 표현과 독보적인 퍼포먼스를 선사, 월드 투어 및 페스티벌 등 글로벌 무대를 장악하고 눈부신 성장사를 펼쳐왔으며, 기세를 몰아 이번에는 지금의 라이즈를 가장 직관적으로 담은 앨범을 선보이는 만큼 기대감을 증폭시킨다.

라이즈는 앨범에 수록된 타이틀 곡 ‘Do your dance’(두 유어 댄스)를 포함한 총 6곡으로 다양한 음악적 도전에 나서며, 다시 한번 독자적 장르 ‘이모셔널 팝’의 영역을 넓히고 전 세계 팬들과 공감을 쌓아갈 전망이다.

오늘 0시에는 라이즈 프로모션 페이지(www.riizeofficial.com) 및 공식 SNS 계정을 통해 컴백 관련 프로모션 일정을 모아둔 스케줄 포스터가 공개, 오는 25일부터 트레일러 영상과 이미지, 타이틀 곡 프리뷰, 뮤직비디오 티저 등 순차 오픈되는 풍성한 콘텐츠를 예고해 눈길을 끌었다.

한편, 라이즈는 5월 24일 타이베이 돔에서 열리는 대만 프로야구단 중신 브라더스 경기에 초청받았으며, 이날 특별 시구와 축하 공연으로 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 전할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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