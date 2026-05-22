라이즈, 7개월 만의 신보…글로벌 차트에 ‘라이즈몰이’

글로벌 대세 라이즈가 6월 15일 두 번째 미니앨범 ‘II’(투)로 컴백, 올여름 라이즈몰이에 나선다.
이번 앨범은 2025년 5월 첫 정규 앨범 ‘ODYSSEY’(오디세이)로 3연속 밀리언셀러에 등극한 라이즈가 11월 싱글 ‘Fame’(페임) 이후 7개월 만에 발표하는 신보로 관심이 집중되는 가운데, 오늘(22일)부터 각종 온오프라인 음반 매장에서 예약 구매로 만날 수 있다.
특히 올해 데뷔 4년차인 라이즈는 그동안 활동에서 얻은 영감과 경험에 기반한 밀도 높은 표현과 독보적인 퍼포먼스를 선사, 월드 투어 및 페스티벌 등 글로벌 무대를 장악하고 눈부신 성장사를 펼쳐왔으며, 기세를 몰아 이번에는 지금의 라이즈를 가장 직관적으로 담은 앨범을 선보이는 만큼 기대감을 증폭시킨다.
라이즈는 앨범에 수록된 타이틀 곡 ‘Do your dance’(두 유어 댄스)를 포함한 총 6곡으로 다양한 음악적 도전에 나서며, 다시 한번 독자적 장르 ‘이모셔널 팝’의 영역을 넓히고 전 세계 팬들과 공감을 쌓아갈 전망이다.
오늘 0시에는 라이즈 프로모션 페이지(www.riizeofficial.com) 및 공식 SNS 계정을 통해 컴백 관련 프로모션 일정을 모아둔 스케줄 포스터가 공개, 오는 25일부터 트레일러 영상과 이미지, 타이틀 곡 프리뷰, 뮤직비디오 티저 등 순차 오픈되는 풍성한 콘텐츠를 예고해 눈길을 끌었다.
한편, 라이즈는 5월 24일 타이베이 돔에서 열리는 대만 프로야구단 중신 브라더스 경기에 초청받았으며, 이날 특별 시구와 축하 공연으로 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 전할 예정이다.
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