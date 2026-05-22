카카오엔터, ‘초신작 프로젝트’ 6월 라인업 공개

카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희, 장윤중)가 카카오페이지 ‘초신작 프로젝트’ 6월 라인업을 공개했다.

5월 29일 공개 예정인 우각 작가의 정통 무협 신작 ‘우검쟁패’와 31일 공개되는 김로아 작가의 로맨스 판타지 ‘그녀에겐 뭔가 특별한 것이 있다’ 두 편으로, 각 장르를 대표하는 인기 작가들의 이름 공개에 팬들의 관심이 높다.

‘초신작 프로젝트’는 매달 주목도 높은 신작 웹소설 2편을 엄선해 소개하는 카카오페이지 대표 캠페인이다. 인기 작가의 복귀작이나 기대작을 중심으로 차별화된 신작 라인업을 선보이며 이용자들의 꾸준한 호응을 얻고 있다.

오는 29일 공개되는 ‘우검쟁패’는 ‘북검전기’, ‘화산권마’, ‘무인이곽’, ‘사신표월’까지 4연속 밀리언페이지를 달성한 우각 작가의 신작이다. 작품은 살생에 지쳐 스스로 강호를 등진 절대고수 백호양이 단전이 파괴된 채 버려진 소년 우검산을 거두면서 시작된다. 삶의 끝에 선 자와 시작조차 빼앗긴 자가 만나 밑바닥부터 쌓아 올리는 혹독한 수련 서사가 매력적이다. 화려한 기연 대신 생존의 감각에 집중한 전개, 은(恩)과 원(怨)으로 얽힌 강호의 소용돌이가 우각 표 정통 무협의 진한 매력을 보여줄 예정이다.

31일 공개되는 ‘그녀에겐 뭔가 특별한 것이 있다’는 소설·웹툰 합산 누적 조회수 약 4.7억 회를 기록한 카카오페이지 대표 로맨스 판타지 ‘이번 생은 가주가 되겠습니다(이하 이가주)’ 김로아 작가의 신작이다. 이번 신작은 ‘이가주’와 동일한 세계관을 무대로 본편 외전에 잠시 나왔던 인물들이 주인공으로 등장한다. 적대 조직인 녹스 공작가에 남장을 하여 위장 잠입한 주인공이 조직 내부의 의심과 감시 속에서 정체를 숨긴 채 살아남아야 하는 고군분투가 긴장감 있게 펼쳐진다. ‘이가주’ 팬들에게 특히 반가울 귀환이자, 작품을 처음 접하는 독자에게도 김로아 작가 특유의 촘촘한 세계관과 긴장감 넘치는 전개를 통해 깊은 몰입이 공개된다.

카카오페이지는 6월 ‘초신작 프로젝트’ 작품 론칭을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 오는 28일 18시까지 ‘우검쟁패’ 선공개 3화분을 감상하고 이에 대한 기대평 작성, 알림 신청한 이용자들에게 최대 1,000캐시 뽑기권을 지급한다. 또한 30일 18시까지 ‘그녀에겐 뭔가 특별한 것이 있다’ 선공개 4화를 감상하고 기대평 작성, 알림 신청한 이용자들에게 최대 1,000캐시 뽑기권을 지급하며, 유료 20화 감상마다 최대 3,000캐시 뽑기권을 최대 5회까지 즉시 지급한다. 이어 두 작품 론칭 직후에는 최대 2,000캐시 뽑기권을 제공하는 오픈런 이벤트와, 올해 공개된 초신작들을 대상으로 최대 5,000캐시 뽑기권을 지급하는 초신작 아카이빙 이벤트도 6월 한 달간 진행될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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