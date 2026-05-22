하츠투하츠, ‘RUDE!’ 뮤직비디오 1억 뷰 돌파…글로벌 대세 입증

하츠투하츠의 히트곡 ‘RUDE!’(루드!) 뮤직비디오가 조회수 1억 회를 넘기며 글로벌 대세 대열에 올랐다.

지난 2월 20일 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널에서 공개된 ‘RUDE!’ 뮤직비디오는 오늘(22일) 오전 6시경 1억 뷰를 돌파, 하츠투하츠와 ‘RUDE!’를 향한 전 세계 팬들의 높은 관심을 다시 한번 확인시켜 주었다.

앞서 하츠투하츠는 ‘RUDE!’로 스포티파이 한국 위클리 톱 송 차트 3주 연속 1위, 중국 QQ뮤직 K팝 주간 차트 총 7주간 1위, QQ뮤직 트렌드 피크 차트 올해 1분기 최고의 K팝 싱글, 써클 주간 스트리밍 차트 5주 연속 1위, 음악방송 5관왕 등에 올랐다.

여기에 ‘RUDE!’를 통해 첫 번째 뮤직비디오 1억 뷰 돌파 기록을 추가하며 또 하나의 커리어 하이를 달성한 것은 물론, 음원 공개 후 3달이 지났음에도 여전히 음원 차트 최상위권에 자리해 뜨거운 인기와 강력한 음원 파워를 보여줬다.

한편, 하츠투하츠는 지난 17일 열린 ‘ASEA 2026’에서 ‘더 베스트 그룹(여자)’와 ‘더 플래티넘(본상)’을 수상해 2관왕을 차지했으며, 19일 건국대학교와 20일 세종대학교에 이어 오는 29일 한양대학교 축제 무대에 참석해 관객들에게 기분 좋은 에너지를 선사할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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