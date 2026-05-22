빌리, '보컬+퍼포먼스' 실력 다 잡았네

그룹 빌리(Billlie)가 정규 1집 컴백과 함께 인기를 입증했다.

빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 지난 6일 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 투)를 발매한 가운데, 컴백 이후 음악과 퍼포먼스 실력을 보여줄 수 있는 자체 콘텐츠를 잇달아 공개하며 국내외 대세 반열을 잇고 있다.

먼저, 더블 타이틀곡 쌍끌이 흥행의 도화선이 된 'WORK'(워크) 퍼포먼스 비디오는 빌리 공식 유튜브에서만 꾸준한 증가세 속에 본편과 쇼츠 합산 조회수 400만 뷰를 돌파했다. 이에 힘입어 'WORK'는 유튜브 국내 인기 급상승 음악 차트 상위권을 굳건히 유지 중으로, 멜론과 스포티파이 등 국내외 주요 음원 사이트 내 리스너 유입량 역시 계속해 우상향을 기록하며 롱런 조짐을 보이고 있다.

빌리가 선보인 다양한 버전의 안무 영상도 K-팝 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 빌리는 'ZAP'(잽) 복싱 버전 안무 영상을 통해 에너제틱한 매력을, 'WORK' 슈트 버전 안무 영상을 통해서는 세련된 카리스마를 전했다. 수록곡 'SOUPASTA'(수파스타) 셰프 버전 안무 영상으로는 탁월한 콘셉트 소화력에 위트를 더해 일곱 멤버의 한계 없는 스펙트럼을 다시금 입증했다.

보컬 콘텐츠 또한 인기다. 빌리는 수록곡 'B'yond me'(비욘드 미)와 'OFF-AIR'(오프-에어) 밴드 라이브 영상을 통해 풍부한 감성과 폭발적인 에너지를 오가며 뛰어난 가창력을 선보였다. 현장에서 라이브로 녹음된 악기 사운드와 멤버들의 섬세한 표현력이 어우러져 웰메이드 콘텐츠의 정석을 보여줬다. 빌리는 그간 밴드 라이브 영상을 이어오며 흔들림 없는 탄탄한 보컬 실력과 음악성을 증명해 온 가운데, 이번 수록곡 영상으로 다시 한번 리스너들의 감탄을 자아냈다.

이렇듯 쉼 없는 자체 콘텐츠의 향연 속에 빌리는 더블 타이틀곡 'ZAP'과 'WORK'를 모두 흥행시키며 성공적 컴백 활동을 펼치고 있다. 실제 'ZAP'은 유튜브 국내 일간 Shorts 인기곡 차트에서 9일 연속 1위를 기록했으며, 'WORK'는 발매와 동시에 2주 동안 연속 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 상위권에 자리하며 강력한 중독성을 확인시켰다. 빌리는 음악, 라이브, 퍼포먼스를 아우르는 독보적인 스타일로 '빌리코어'(빌리+코어)를 확립, 각종 온라인 화제성을 장악하고 있다.

한편, 빌리는 오늘(22일) KBS2 '뮤직뱅크'에 출격해 더블 타이틀곡 중 하나인 'WORK' 무대를 펼친다. 때로는 파워풀하고, 때로는 유려한 빌리표 보깅 퍼포먼스를 선사하며 압도적인 무대 장악력을 과시할 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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