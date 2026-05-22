“힐링 여행인 줄 알았는데 극한 예능” 박서진, 울릉도서 분량 욕심 ‘박피디’ 폭주

박서진이 분량 확보를 위해 ‘박피디’로 변신해 예능 강행군을 펼친다.

오는 23일(토) 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박서진 가족의 좌충우돌 울릉도 여행기가 베일을 벗는다.

이날 박서진은 가족들과 함께 아버지의 오랜 소원이었던 울릉도 여행을 떠난다. 하지만 최근 “텐션도 낮고 분량도 없다”며 위기감을 느낀 그는 “나영석 피디님처럼 연출도 하고 출연도 하면 분량이 2배 아니냐”라며 직접 연출과 진행까지 맡는 일명 ‘박피디’로 변신, 남다른 예능 욕심을 드러내며 배꼽을 잡는다.

이에 박서진은 울릉도 여행 콘셉트를 KBS 대표 야생 버라이어티 ‘1박 2일’을 패러디한 ‘살림 2일’로 정하고, 급기야 확성기까지 들고 가족들을 깨우며 “일찍 일어나야 분량 하나 더 뽑는다”고 외치는 등 시작부터 심상치 않은 텐션으로 폭소를 자아낸다. 이에 동생 효정은 기가 막힌다는 듯 질색하고, 원조 ‘1박 2일’ 멤버 은지원 또한 “애가 광인이 됐다”라고 혀를 내둘러 웃음을 더한다.

박피디의 매운맛 연출은 울릉도행 배 안에서도 이어진다. 박서진은 배에 탑승한 가족들이 멀미로 지쳐가는 와중에도 “시청자들은 멀미하지 않는다”며 채찍질을 이어간다. 특히 ‘1박 2일’ 시그니처 게임인 까나리카노 복불복부터 각종 미션까지 쉼 없이 몰아붙이며 현장을 쥐락펴락한다. 5개의 음료 중 3개나 섞여 있는 까나리카노를 고른 사람에게는 역대급 굴욕 벌칙이 예고된 상황. 과연 배 안을 발칵 뒤집어놓은 복불복의 희생양이자, 눈물겨운 비주얼 변신을 감당하게 될 주인공은 누가 될지 궁금증을 유발한다.

하지만 점점 강도가 세지는 박피디의 연출에 가족들의 인내심도 한계에 다다른다. 무려 9시간 가까이 식사도 하지 못한 채 촬영이 이어지자 결국 어머니와 효정은 “집에 가고 싶다”며 불만을 폭발시키고, 급기야 부부싸움까지 번지며 현장은 순식간에 살얼음판 분위기에 휩싸인다.

상황을 뒤늦게 파악한 박서진 역시 “그렇게 오고 싶어 했던 울릉도인데 다들 화가 나 있어서 큰일 났다 싶었다”며 당황한 심경을 드러낸다고. 과연 박피디의 ‘살림 2일’ 프로젝트가 무사히 마무리될 수 있을지 궁금증이 쏠린다.

웃음과 위기감이 동시에 폭주한 박서진 가족의 울릉도 여행기는 23일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV ‘살림남’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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