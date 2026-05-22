마일로, 신하균·오정세 ‘오십프로’ OST 합류…‘쿨 라이크 디스’ 23일 발매

가수 마일로(ma1ro)가 드라마 ‘오십프로’ OST에 합류했다. 자신만의 음악적 역량을 이번 곡에 고스란히 녹아내며 드라마 흥행에 불을 붙일 것으로 기대를 모은다.

마일로가 가창한 MBC 드라마 ‘오십프로’ OST ‘쿨 라이크 디스(Cool Like This)’는 오는 23일 오후 12시 발매된다.

‘오십프로’는 신하균, 오정세, 허성태의 조합으로 방송 전부터 기대를 모은 작품이다. 마일로의 OST는 드라마의 화려한 시작과 함께 극 특유의 거칠고 유쾌한 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

‘쿨 라이크 디스(Cool Like This)’는 중독성 강한 기타 리프와 다이내믹한 밴드 사운드가 인상적인 곡이다. 여기에 마일로의 카리스마 넘치는 보컬이 더해지며 드라마 속 인물들의 서사와 감정을 유쾌하면서도 스타일리시하게 표현해 강렬한 에너지와 질주감을 완성했다.

세월에 치여 몸은 예전 같지 않지만, 한때의 감각과 본능만은 여전히 살아있는 남자들의 이야기를 재치 있게 풀어냈다. 다시 한번 세상을 향해 달려가는 뜨거운 에너지를 감각적으로 담아내며 드라마 특유의 분위기를 극대화했다. OST에는 키드밀리, 이효리, Hoody(후디) 등 힙합과 R&B, K-팝 등 다양한 장르를 아우르는 KEYMAKER 작가가 참여해 완성도를 높였다.

마일로는 2022년 ‘To you’로 데뷔 이후 ‘안아줄게’ ‘Freaky Love (feat 싸비(XAVII)’ 등 다양한 곡을 선보여왔다. 트렌디한 보컬과 감각적인 무드로 꾸준히 리스너들의 사랑을 받고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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