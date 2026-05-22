수린, ‘별점만점’ 받을 하이틴 록스타 무드…이 미모 실화?

수린(SOORIN)이 ‘별점만점' 록스타 비주얼을 공개했다.

수린은 지난 20일과 21일 공식 SNS를 통해 세 번째 싱글 '별점만점'의 3, 4번째 콘셉트 포토를 추가 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.

먼저 공개된 세 번째 콘셉트 포토 속 수린은 별 조명 아래 스탠딩 마이크와 기타를 든 채 몽환적인 록스타 무드를 완성했다. 하늘빛 프릴 스타일링과 반짝이는 액세서리, 직접 별을 향해 손을 뻗는 연출은 이번 앨범이 전하는 ‘꿈’과 ‘용기’의 메시지를 시각적으로 담아냈다. 하이 앵글과 빈티지한 색감이 어우러지며 청량하면서도 동화 같은 감성을 극대화했다.

이어 공개된 네 번째 콘셉트 포토에서는 한층 키치하고 러블리한 분위기로 시선을 사로잡았다. 빈티지 공간을 배경으로 레이스와 튜튜 스커트 스타일링을 소화한 수린은 사랑스럽고 자유로운 매력을 드러냈다. 장난기 어린 소품과 따뜻한 조명 연출은 서툴지만 반짝이는 청춘의 순간을 표현하며 앨범 서사와 연결된다.

수린의 세 번째 싱글 '별점만점'은 세상에 용기를 내어 고백하고 싶은 꿈과 아직은 서툴지만 언젠가 누군가에게 빛나는 별이 되고 싶은 마음을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘별점만점’은 박력 넘치는 기타 리프와 청량한 록 사운드가 돋보이는 업비트 록 장르 곡으로, 수린이 직접 작사에 참여해 자신만의 서사와 메시지를 녹여냈다. “누군가는 꼭 알아봐 주기를 바라는 마음”을 담아, 매일을 진심으로 살아가는 청춘들에게 응원의 메시지를 전한다.

수록곡 ‘레몬조각’은 완벽하지 못한 자신에게 실망하면서도 포기가 아닌 성장을 선택하는 청춘의 이야기를 담은 곡이다. 수린이 직접 작사·작곡에 참여, 상큼한 레몬의 이미지를 활용한 산뜻한 가사와 수린의 청량한 보컬로 “완전하지 않아도 괜찮다”라는 위로를 건넨다.

22일 데뷔 1주년을 맞은 수린은 자신만의 음악 색깔과 청춘 서사를 차근차근 쌓아 올리며 5세대 솔로 아티스트의 가능성을 입증해 왔다. 데뷔 전부터 서울 고척 스카이돔에서 열린 ‘2025 이세계 페스티벌’ 무대에 선 수린은 데뷔곡을 선공개하며 중독성 있는 멜로디와 완성도 높은 퍼포먼스로 K-POP 팬들의 눈도장을 찍었다. 이후 싱글 1집 ‘Boys Can Be’(보이즈 캔 비)와 2집 ‘FEVER’(피버)를 통해 탄탄한 가창력과 섬세한 감정 표현을 인정받으며 존재감을 쌓았다.

데뷔 이후 꾸준히 자신만의 스펙트럼을 넓혀온 수린은 ‘별점만점’을 통해 한층 선명해진 청량 록 감성과 성장 서사를 예고하고 있다. 서투름마저 성장의 과정으로 풀어낸 수린만의 진솔한 메시지와 에너지가 또 어떤 공감과 울림을 전할지 기대가 모인다. 수린의 세 번째 싱글 '별점만점'은 오는 28일 오후 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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